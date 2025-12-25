Kolhapur Election : माजी नगरसेवकांनी शड्डू ठोकल्याने चुरस; मतांची गोळाबेरीज करण्याचे आव्हान, मताधिक्य कोणाला याचीच उत्सुकता

कोल्हापूर : नव्याने समाविष्ट झालेल्या भौगोलिक रचनेमुळे इच्छुकांच्या तोंडाला निवडणुकीपूर्वीच फेस येताना दिसत आहे. गावठाण व उपनगर असा संमिश्र प्रभाग झाल्याने तेथील प्रलंबित प्रश्नांचा आवाका मोठा आहे..या प्रभागातील इच्छुकांनी पायाला भिंगरी बांधली असली तरी मतांची गोळाबेरीज करणे तितकेसे सोपे नाही. विधान परिषदेचे आमदार सतेज पाटील व कॉंग्रेसचे माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती येथे सूत्रे कशी हलवतील, याला महत्त्व असेल. .Kolhapur Election : प्रभाग ८ मध्ये राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई; दिग्गज घराण्यांसमोर नवख्या उमेदवारांचे मोठे आव्हान.प्रभागातील मजबूत गट मातब्बर घराणी सावध पवित्र्यात लढण्याच्या तयारीत आहेत. विविध पक्षांकडून अंतिम उमेदवारी जाहीर होण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. माजी नगरसेवकांनी निवडणुकीत शड्डू ठोकल्याने मतांना सोन्याचा भाव येणार आहे. - संदीप खांडेकर .माजी उपमहापौर रविकिरण इंगवले शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष असून, त्यांच्याकडे असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी मजबूत आहे. इंगवले कुटुंबातील अजय इंगवले यांच्या पत्नी प्रज्ञा निवडणुकीत नशीब आजमावणार असल्याने निवडणूक चुरशीची होईल, यात शंका नाही. .Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.प्रभागात इंगवले, चव्हाण, कोराणे, जरग, राऊत यांचे गट कार्यरत असल्याने सर्वसामान्य मतदार कोणाच्या मागे आहोत, याचा अंदाज देत नाहीत. गटा-तटाच्या राजकारणाची उकळी फुटणार असून उमेदवारांचा निवडून येण्यासाठी कस लागणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून कॉंग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) एकजूट आहे. .महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जात असताना, कोणत्याच पक्षाने उमेदवार मात्र जाहीर केलेले नाहीत. महिलांचे दोन सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रत्येकी एक अशा प्रवर्गात प्रभागाची विभागणी झाली आहे. .त्यामुळे पती की पत्नी निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार?, याचे कोडे मतदार उलगडू पाहत आहेत. कोणत्या इच्छुकाला कोणत्या पक्षाची उमेदवारी मिळेल, याला येथे महत्त्व असणार आहे. नोकरदार, मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू ते मोलमजुरी करणारे घटक प्रभागात आहेत. त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे इंद्रधनुष्य इच्छुकांना पेलावे लागणार आहे..माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना ही निवडणूक म्हणावी तितकी सोपी नाही. केवळ घराच्या परिसरातील मतांच्या गठ्ठ्याने निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने इच्छुकांचे मतांसाठीचे डावपेच निर्णायक ठरणार आहेत. साटेलोटे करून मतांचे समीकरण जमवता येईल का, असाही काहींचा प्रयत्न आहे. .राज्यात भाजपचे वारे वाहत असल्याने प्रभागात भाजपचा उमेदवार किती मते घेणार?, याचीही उत्सुकता असणार आहे. एका कुटुंबात दोन उमेदवार प्रतिस्पर्धी म्हणून आमने-सामने येणार आल्यास मतदार कोणाच्या झोळीत किती मतांचे दान देणार, याचा कानोसा नागरिक घेत आहेत. त्यातच जे इच्छुक प्रचाराला लागले आहेत, त्यांना नेत्यांकडून पुरुष नको तर महिला निवडणूक लढविण्याचा आग्रह होत आहे..प्रभागाची व्याप्तीगांधी मैदान, न्यू कॉलेज, खंडोबा तालीम, पद्माराजे गार्डन, फिरंगाई तालीम, कदम खण वाशी नाका, संभाजीनगर बसस्थानक, देवकर पाणंद..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २८०६९अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १७७६अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १०३पुरुष मतदार = १२०५०महिला मतदार = १२४७१एकूण मतदार = २४५२२.आरक्षण असेअ- ओबीसीब- खुला महिलाक- खुला महिलाड- खुला.इच्छुक असे....तेजस्विनी इंगवले, प्रज्ञा इंगवले, अर्चना कोराणे, आरती साळोखे. दत्ताजी टिपुगडे, महेश सावंत, प्रसाद चव्हाण, पियूष चव्हाण, अक्षय जरग, अजय सूर्यवंशी, सुधीर राणे, सुयोग मगदूम, महेश पाटील, राहुल इंगवले, मोहन लाड, चंद्रकांत सूर्यवंशी..विकासाचे मुद्दे गांधी मैदानाच्या विकासाचा प्रलंबित प्रश्न सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता जागोजागी कोंडाळे खड्डेमय रस्त्यांची दुरुस्ती गटार व ड्रेनेज लाईनचे काम अपूर्ण आरोग्याचा गंभीर प्रश्न .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.