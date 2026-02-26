कोल्हापूर

Kolhapur Crime : न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला धमक्या देत लाखोंची मागणी; मुरगूडमध्ये खळबळ

Finance scam : मुरगूडमध्ये ५० लाखांच्या खंडणीप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तिघांना अटक केली आहे. ॲट्रॉसिटी आणि पोक्सो गुन्हा दाखल न करण्यासाठी धमक्या देत लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुरगूड : एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेले कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (रा. मुरगूड, ता. कागल) या मुख्याद्यापकाला जानेवारीमध्ये ॲट्राॅसिटी व पोक्सोचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी व प्रकरण मिटवण्यासाठी ५० लाखांची खंडणी मागणाऱ्या चौघांविरोधात मुरगूड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

