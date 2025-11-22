Murgud Election: ‘नगराध्यक्ष’साठी दुरंगी लढत; नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात, ४६ जणांची माघार

मुरगूड: येथील नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये अर्ज माघार घेण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाच्या एका उमेदवारासह नगरसेवकपदाच्या ४६ उमेदवारांनी अर्ज माघार घेतले. नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिवसेना अशी दुरंगी होणार आहे..अर्ज माघार घेण्यास १९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली होती, पण शिल्लक ९० अर्जांपैकी दोन दिवसांत एकही अर्ज माघार घेतला नव्हता. आज माघारीच्या दिवशी सकाळपासूनच नगरपरिषद कार्यालयासमोर बंदोबस्त तैनात केला होता. .Kolhapur Election: साम-दाम-दंड-भेदाचा फॉर्म्युला जोरात; कोल्हापूरच्या बारा नगरपालिकांत उमेदवारांच्या जोरदार चकमकी रंगणार!.सकाळी ११ वाजल्यापासून अर्ज माघार घेण्यास सुरुवात झाली. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी तसेच शाहू आघाडी यांचे ६० पेक्षा अधिक अर्ज शिल्लक होते. दुपारी दोनपर्यंत त्यातील बऱ्यापैकी उमेदवारी अर्ज माघार घेतले होते. त्यानंतर काही नाराजांची मनधरणी करण्यात नेत्यांना यश आले. .त्यामुळे दुपारी तीनपर्यंत नगराध्यक्षपदाच्या शाहू आघाडीच्या उमेदवार सुजाता अर्जुने यांनी, तसेच नगरसेवकपदाच्या ४५ जणांनी उमेदवारी अर्ज माघार घेतले. यामध्ये काही आजी-माजी नगरसेवकांचाही समावेश होता. नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेच्या सुहासिनीदेवी प्रवीणसिंह पाटील व तसीनम राजेखान जमादार यांच्या थेट लढत होणार आहे..तर माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार हे प्रभाग ५ अ मधून लढत आहेत. त्यामुळे जमादार पती-पत्नी रिंगणात उतरले आहेत. सुहास खराडे, राजेखान जमादार, रेखाताई मांगले, संगीता चौगुले, वर्षाराणी मेंडके, शिवाजी चौगुले आणि नामदेव मेंडके असे सात विद्यमान रिंगणात आहेत. तर विद्यमान नगरसेवक विशाल सूर्यवंशी यांच्या पत्नी आदिती सूर्यवंशी आणि नगरसेविका अनुराधा राऊत यांचे पती अनिल राऊत हे रिंगणात उतरले आहेत..Kolhapur Election: प्रभागनिहाय प्रारूप यादीत दुबार मतदार ३२ हजाराहून अधिक,बनावट मतदार असण्याची शक्यता.उबाठाचे तीन उमेदवार रिंगणात...प्रभाग ५ अ) मधून विजय भोई, प्रभाग क्र. ६ ब) मधून आदिनाथ पाटील आणि प्रभाग क्र.९ अ) मधून सपना कांबळे हे (शिवसेना उबाठा) पक्षाचे तीन उमेदवार रिंगणात आहेत..बंडखोरी...प्रभाग ७ अ) मधून राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेविका वर्षाराणी मेंडके यांना उमेदवारी डावलण्यात आली आहे, तर पती सचिन मेंडके यांनी प्रभाग ७ ब) मधून अर्ज माघार घेतला नाही. त्यामुळे या प्रभागातून मेंडके पती-पत्नींनी बंडखोरी केली आहे..चार प्रभागांत पाच ठिकाणी तिरंगी लढतप्रभाग ५ अ), प्रभाग क्र. ६ ब) प्रभाग क्र. ९ अ) या तीन प्रभागांत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे तीन उमेदवार, तर प्रभाग सातमध्ये मेंडके पती-पत्नी रिंगणात उतरल्यामुळे चार प्रभागात पाच ठिकाणी तिरंगी लढत होणार आहे. उर्वरित सर्व ठिकाणी मात्र दुरंगीच लढत होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.