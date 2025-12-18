Kolhapur Muncipal : महाविकास आघाडीत जागा वाटपाचा तिढा; काँग्रेस-शिवसेना ठाकरे गटात नाराजी

कोल्हापूर : महाविकास आघाडीत जागा वाटपावरून नाराजी सत्र सुरू आहे. अपेक्षित जागा शिवसेना ठाकरे गटाला मिळतील, अशी स्थिती नाही. कॉंग्रेसकडे खुल्या आणि शिवसेनेकडे आरक्षित जागा देण्याचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. .यावरून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. याबाबत उद्याच (ता. १८) संपर्क प्रमुखांच्या उपस्थित हा निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी दिली..Kolhapur Election : आमदार, जिल्हाप्रमुखांचे चिरंजीव रिंगणात; शिवसेना शिंदे गटात उमेदवारीसाठी प्रचंड गर्दी.महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणूक लढविणार असल्याचा निर्णय राज्यपातळीवर झाला आहे. मात्र, उमेदवारीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार यावर पुढील राजकरण ठरणार आहे. .सध्या शिवसेना ठाकरे गटाकडे आजी-माजी नगरसेवकांसह प्रमुख विजयाचे दावेदार असलेल्यांची संख्या साधारण १५-१६ आहे. इच्छुकांची संख्या ३५ आहे. यामध्ये खुल्या गटाच्या जागेवर कॉंग्रेसकडून मागणी होत आहे. त्याच ठिकाणी शिवसेना दावेदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जागा वाटपाचा गुंता वाढला आहे..Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.जागा वाटपात कोणताही मिठाचा खडा पडू नये यासाठी ज्या ठिकाणचा उमेदवार विजयाचा दावेदार आहे, त्या ठिकाणी त्याला उमेदवारी देण्याची भूमिका दोन्ही पक्षांची आहे. महाविकास आघाडीत १५-१६ जागा आम्हाला पाहिजेतच, अशी भूमिका शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर यांनी जाहीर केली आहे. मात्र, या जागांमध्येही कॉंग्रेसचे उमेदवार इच्छुक आहेत. विशेष करून हे प्रभाग खुल्या गटातील आहेत. त्यामुळे हा वाद पुढे मैत्रिपूर्ण लढाईकडे जाण्याची शक्यता आहे.....तर जागा वाटपात मिठाचा खडा एकूण प्रभागापैकी सर्वसाधारण जागा २५ आहेत. महिला सर्वसाधारण २४ आहेत. या दोन्ही मिळून ४९ जागा होत आहेत. यापैकी साधारण आणि महिला सर्वसाधारण जागा शिवसेनेला किती मिळणार, यावर महाविकास आघाडीत होणारी चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे. ज्या ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार प्रमुख दावेदार असले ती जागा कॉंग्रेसने मागितली, तर जागा वाटपात मिठाचा खडा पडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.