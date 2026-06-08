कोल्हापूर

Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात

Ancient Go-Rakshak Virgal Discovered in Nadhavade : भुदरगड तालुक्यातील नाधवडे येथे जोतिर्लिंग मंदिर परिसरात दुर्मीळ गो-संरक्षक विरगळ, सतीशिळा आणि सर्पशिळा आढळून आल्या आहेत.
Rare Go Rakshak Virgal discovered in Maharashtra

Rare Go Rakshak Virgal discovered in Maharashtra

esakal

अरविंद सुतार
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गारगोटी (कोल्हापूर) : नाधवडे (ता. भुदरगड) येथे मध्ययुगीन कालखंडातील समाजजीवन, शौर्य आणि सांस्कृतिक परंपरेची साक्ष देणारा दुर्मीळ पुरातन ठेवा उजेडात आला आहे. ग्रामदैवत असलेल्या जोतिर्लिंग मंदिर समूह आणि मरगुबाई मंदिर परिसरात आढळलेल्या गो-संरक्षक विरगळ, सतीशिळा, सर्पशिळा आणि विविध वीरगळींमुळे लक्ष वेधले (Ancient Virgal at Jyotirling Temple) आहे.

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