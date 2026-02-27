Kolhapur: नागावात जमिनीच्या वादातून हाणामारी, नऊजण जखमी

नागाव : हातकणंगले तालुक्यातील नागाव येथे जमिनीच्या वादातून राडा झाला. शेतजमिनीला कंपाउंड घालण्यासाठी आलेल्या शेतकरी कुटुंबीयांवर आणि त्यांच्या नातेवाइकांवर संशयितांनी तलवारी, लोखंडी रॉड आणि काठ्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात नऊजण जखमी झाले. हल्लेखोरांनी सोन्याचे दागिने आणि मोबाईल, असा लाखो रुपयांचा मुद्देमालही लुटून नेला..दीपाली ऐतवडे, सुधाकर आनंदराव ऐतवडे, हर्ष प्रभाकर ऐतवडे, अभिषेक महेश सूर्यवंशी, अंकुश दत्तू गुडाळे, पार्थ, सिंधुताई आनंदराव ऐतवडे, साधना प्रभाकर ऐतवडे व सुनील यशवंत ऐतवडे अशी जखमींची नावे आहेत. त्यांच्यावर कोल्हापूर येथील सरकारी व खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ‘वडाचा मळा’ येथे घडली..दीपाली सुधाकर ऐतवडे यांच्या फिर्यादीवरून महादेव बाबूराव चौगुले, राजेंद्र बाबूराव चौगुले, सुधीर धोंडिराम चौगुले, सुभाष बापू चौगुले, संजय ज्ञानू चौगुले, सुकुमार धोंडिराम चौगुले, गणेश सागर माळी, योगेश संजय माळी दर्शन चौगुले, शुभम चौगुले, प्रसन्न चौगुले, सरिता राजेंद्र चौगुले, राणी महादेव चौगुले, सुनीता संजय चौगुले, आशा सुभाष चौगुले, रुपाली सुकुमार चौगुले, समृद्धी सुधीर चौगुले आणि इतर २० ते २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, फिर्यादी दीपाली ऐतवडे या आपल्या नातेवाइकांसह नागाव येथील गट नं. ६४८ मधील जमिनीला कुंपण घालण्यासाठी साहित्य घेऊन गेल्या होत्या. त्यावेळी शेतात अतिक्रमण करून बसलेल्या चौगुले कुटुंबीयांनी त्यांना अडवले. संशयितांनी आपल्या घराबाहेर चार मोटारी आणि सात दुचाकी आडव्या लावून ऐतवडे यांचा रस्ता रोखला..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.त्यानंतर महादेव चौगुले, राजेंद्र चौगुले यांच्यासह सुमारे २० ते २५ जणांच्या जमावाने हातात तलवारी, लोखंडी रॉड आणि काठ्या घेऊन ‘’जीवे मारण्याच्या’’ उद्देशाने फिर्यादींवर हल्ला चढवला. यामध्ये नऊजण जखमी झाले. घटनेची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड फौजफाट्यासह घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांना पाहताच मारेकऱ्यांनी मोटारी तेथेच सोडून पळ काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.