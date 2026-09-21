Bhudargad Monsoon Tourism : धुक्याची चादर, हिरवेगार डोंगर अन् मनमोहक धबधबे; भुदरगडमधील नाईकवाडीचे सौंदर्य पर्यटकांना खुणावतेय, पठार पाहण्यासाठी गर्दी

गारगोटी : भुदरगड तालुक्यातील नाईकवाडी येथील धबधबे, हिरवेगार डोंगर, धुक्याची चादर आणि पठारावरील रंगीबेरंगी फुलांनी पर्यटकांना भुरळ घातली (Bhudargad Monsoon Tourism) आहे. पावसाळ्यात खुललेले निसर्गसौंदर्य पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरत असले, तरी कड्यांचा परिसर, निसरडे भाग आणि खोल दऱ्यांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वन विभागाने आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी पर्यटकांतून होत आहे..पावसाळ्यात डोंगरमाथ्यावरून वाहणारे पाणी कड्यांवरून खाली कोसळताना पाहण्याचा अनुभव पर्यटकांना सुखावणारा ठरत आहे. दाट धुक्याची चादर, हिरवाई आणि विविध रंगांची फुले यांमुळे परिसराचे सौंदर्य खुलून दिसत आहे. त्यामुळे सुटीच्या दिवशी तसेच पावसाळ्यात पर्यटक या ठिकाणी निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी गर्दी करीत आहेत..नाईकवाडी येथील हे निसर्गरम्य ठिकाण शिवडावपासून जवळ असल्याने परिसरातील पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याला महत्त्व आहे. मात्र, या ठिकाणी पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभाव असल्याने निसर्गाचा आनंद घेताना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कड्याचा परिसर, धबधब्याजवळील निसरडा भाग आणि खोल दऱ्यांमुळे पर्यटकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे..Morgaon Ganpati : मयुरेश्वराच्या मूर्तीवरील शेंदूर लेपाचे कवच आपोआप कधी टाकले गेले? 1788 च्या 'त्या' दुर्मीळ ताम्रपटातून मोठा उलगडा, 7 संस्कृत श्लोकांमध्ये काय आहे?.वन विभागाने या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पर्यटक व स्थानिकांकडून होत आहे. धोकादायक ठिकाणी सूचना फलक, सुरक्षित कठडे तसेच आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्यास पर्यटकांना सुरक्षितपणे या निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेता येणार आहे. मात्र, वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा परिसर धोकादायक बनला असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे..नाईकवाडी येथे निसर्ग पर्यटकांसाठी पर्वणी आहे; पण सुरक्षेच्या बाबतीत हे ठिकाण धोकादायक आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन गालबोट लागण्यापूर्वी हा निसर्गरम्य परिसर सुरक्षित करणे गरजेचे आहे.-संतोष बं. पाटील, पर्यटक.Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.धबधब्यांचा निसर्गरम्य आविष्कारपावसाळ्यात नाईकवाडी परिसराचे रूप खुलले असून, कड्यावरून कोसळणारे धबधबे, हिरवेगार डोंगर, कपारी आणि पठारावरील रंगीबेरंगी फुलांनी पर्यटकांना भुरळ घातली आहे. निसर्गाच्या या मनमोहक आविष्कारामुळे नाईकवाडी पर्यटनाचे आकर्षण ठरत आहे..सौंदर्याबरोबर सुरक्षिततेचीही गरजनाईकवाडीतील धबधबे आणि कड्यांचा परिसर पर्यटकांना आकर्षित करीत असला, तरी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव हा चिंतेचा विषय आहे. धोकादायक ठिकाणी सूचना फलक, कठडे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून पर्यटनस्थळ सुरक्षित करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.