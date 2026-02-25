Kolhapur Crime : नांगनुरात दहा तोळे; दागिन्यांवर डल्ला  भरदिवसा घडलेल्या घटनेने खळबळ

गडहिंग्लज : नांगनूर (ता. गडहिंग्लज) येथे उघड्या घरातून दहा तोळे सोन्याचे दागिने चोरीस गेले. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. सोमवारी (ता.२३) सकाळी साडेअकरा ते दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान ही घटना घडली..याप्रकरणी येथील पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. एखाद्या माहितगारानेच ही चोरी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, अभिषेक तेरदाळे यांचे तलाठी कार्यालयाजवळ घर आहे. ते आई-वडील, काका-काकी, आजी-आजोबांसोबत राहतात. सोमवारी त्यांच्या शेतातील कांदे काढायचे होते. .Sangli Crime : आता घरही असुरक्षित, सांगलीकर धास्तावले; विश्रामबागेत चोरट्यांचा धुमाकूळ ; कायदा-सुव्यवस्था, नागरी सुरक्षेच्या चिंधड्या.त्यासाठी दहा मजूर होते. त्यामुळे अभिषेक हे आई-वडील व काका-काकींसोबत शेतावर गेले होते, तर आजी व आजोबा दोघेच घरी होते. आजोबा जेवण करून घरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या कट्ट्यावर बसण्यासाठी गेले होते, तर आजी घरामागे भांडी घासण्यासाठी गेली होती..दरम्यान, समोरील दरवाजा उघडा असल्याने चोरट्याने घरात प्रवेश केला. भिंतीवरील मोळ्याला अडकवलेल्या तिजोरीच्या चावीने चोरट्याने तिजोरी उघडून लॉकरमधील सोन्याचे दागिने पळविले. यामध्ये चार तोळे वजनाची मोहनमाळ, दोन तोळे वजनाची बोरमाळ, दीड तोळे वजनाची चेन, अडीच तोळे वजनाचे गंठण या दागिन्यांचा समावेश आहे. .Sangli Gold Theft : जतमध्ये घरफोडीचा धक्का! वृद्धेच्या घरातून लाखोंचे सोने लंपास.अभिषेक यांच्या आजी भांडी धुऊन आल्यानंतर त्यांना सोन्याचे दागिने ठेवलेला डबा तिजोरीबाहेर असलेला दिसला. शंका आल्याने त्यांनी तिजोरीत पाहिले असता चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. .चोरी करण्याच्या पद्धतीवरून एखाद्या माहितगारानेच हे कृत्य केले असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, पोलिसांत सहा लाख रुपये किमतीची नोंद असली, तरी बाजारभावानुसार त्याची रक्कम साडेबारा लाखांपर्यंत होते..रोख रक्कम, चांदीचे दागिने वाचलेचोरट्याने तिजोरी व त्याचे लॉकर उघडून सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारला. मात्र, त्याच तिजोरीत बाहेरील कप्प्यात रोख रक्कम, सोन्याचे व चांदीचे काही दागिने होते. चोरट्याच्या नजरेला ते पडले नाहीत. त्यामुळे रोख रक्कम व काही दागिने तरी वाचल्याची चर्चा घटनास्थळी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.