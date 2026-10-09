कोल्हापूर

Nanibai Chikhali Bandara Repair : निसर्गाचा आधार की प्रशासनाचे दुर्लक्ष? वेदगंगा नदीवरील ऐतिहासिक 'नानीबाई चिखली बंधारा' धोक्यात! कर्नाटककडे वाहून जातेय हजारो लिटर पाणी

Nanibai Chikhali dam repair latest news : वेदगंगा नदीवरील नानीबाई चिखली बंधाऱ्याचे दगड निखळले असून लोखंडी बरगे गंजले आहेत. पाण्याची गळती आणि संरचनात्मक नुकसानीमुळे शेतीच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे.
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Nanibai Chikhali Dam Latest News,

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रमजान कराडे
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नानीबाई चिखली : वेदगंगा नदीवर असलेला नानीबाई चिखली बंधारा म्हणजे केवळ पाणी अडविणारी संरचना नाही, तर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी जोडलेला आधार आहे. बंधारात अडवल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली (Nanibai Chikhali Dam Repair) आली, अनेक गावांची तहान भागत आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरितक्रांती आणणारा बंधारा दुरवस्थेने ग्रासला आहे. भविष्यातील पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या बंधाऱ्याची दुरुस्ती आवश्यक आहे.

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