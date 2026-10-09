Nanibai Chikhali Bandara Repair : निसर्गाचा आधार की प्रशासनाचे दुर्लक्ष? वेदगंगा नदीवरील ऐतिहासिक 'नानीबाई चिखली बंधारा' धोक्यात! कर्नाटककडे वाहून जातेय हजारो लिटर पाणी

नानीबाई चिखली : वेदगंगा नदीवर असलेला नानीबाई चिखली बंधारा म्हणजे केवळ पाणी अडविणारी संरचना नाही, तर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी जोडलेला आधार आहे. बंधारात अडवल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली (Nanibai Chikhali Dam Repair) आली, अनेक गावांची तहान भागत आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरितक्रांती आणणारा बंधारा दुरवस्थेने ग्रासला आहे. भविष्यातील पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या बंधाऱ्याची दुरुस्ती आवश्यक आहे..बंधाऱ्याची उभारणी १९९३ दरम्यान झाली. बापूसाहेब भोसले यांनी बंधाऱ्याचा पाया घातला तर रावसाहेब भोसले यांनी त्यावर कळस चढविला. बंधाऱ्याचे बांधकाम दगडी असून पाणी अडवण्यासाठी लोखंडी बरगे वापरले जातात. उन्हाळ्यात शेतीला पाणी मिळत असल्याने परिसरातील शेती सुजलाम् सुफलाम् झाली. बंधाऱ्यावरील वाहतुकीने सीमाभाग जोडला आहे..अलीकडे बंधारा कमकुवत झाला आहे. पिलरच्या कमानीचे, पायाचे दगड निखळले आहेत. अवजड वाहतुकीमुळे खालच्या बाजूचा स्लॅब पडत असून, स्टील उघडे पडले आहे. पाणी अडवणारे लोखंडी बरगे खराब, कमकुवत झाले असून यातून दररोज हजारो लिटर पाणी कर्नाटकात जाते. बरगे पकडून ठेवणारे सी-चॅनेलही गंजून निकामी झाले आहेत. यामुळे बंधाऱ्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने वेळीच पावले उचलावीत..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम.बंधारा जीर्ण होत चालला असून गळती होऊन पाणी वाया जात आहे. उपलब्ध पाणीसाठा लवकर कमी होत आहे. गळती वाढत राहिल्यास शेती तसेच पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.-शिवानी भोसले, सदस्या, जिल्हा परिषदबंधाऱ्याची परिस्थिती पाहता तसेच भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन बंधाऱ्याच्या डागडुजीपेक्षा नवीन बंधारा उभारावा. नवीन बंधाऱ्यामुळे पाणीसाठा वाढून हजारो हेक्टर शेतीला त्याचा लाभ होईल.-सदाशिव तुकान, सदस्य, संजय गांधी निराधार योजना.Mumbai Goa Highway Work in Sangameshwar : संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक एकेरीच; सप्तलिंगी पुलाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार?.दृष्टिक्षेपात बंधारा...लांबी - ४७.७० मीटरउंची - ४.५ मीटरगाळे - १५पाणी साठवण क्षमता४०.६ एमसीएफटीगाळ्यातील अंतर -२.१५ मीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.