कोल्हापूर

Gadhinglaj ZP and PS : ‘फॉर्म्युल्याची केमिस्ट्री’ दोन्ही राष्ट्रवादीमध्ये जुळेना,मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय

NCP Formula : शरद पवार आणि अजित पवार राष्ट्रवादी एकत्र लढण्यावर सहमत असले तरी गडहिंग्लज-चंदगडमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप अंतिम झालेला नाही.
NCP leaders during crucial seat-sharing discussions ahead of Zilla Parishad elections.

NCP leaders during crucial seat-sharing discussions ahead of Zilla Parishad elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक शरद पवार व अजित पवार राष्ट्रवादी एकत्रित लढण्याचे एकमत झाले असले, तरी जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.  गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्यात प्रत्येकी ४ जागांवर ‘३-१’ की ‘२-२’ जागा लढवायच्या, या फॉर्म्युल्याची केमिस्ट्री अद्याप जुळलेली नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sharad Pawar
NCP
political
election
political parties
Political Accountability

Related Stories

No stories found.