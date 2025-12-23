Kolhapur Election : राष्ट्रवादीकडून इच्छुक उमेदवारांची कसून छाननी; माहिती पडताळणीला सुरुवात

कोल्हापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आज सोळा इच्छुक उमेदवारांची लेखी स्वरूपातील माहिती घेतली. रविवारी पक्षाने ३९ इच्छुकांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. या मुलाखतीवेळी इच्छुकांनी दिलेल्या माहितीच्या पडताळणीची प्रक्रिया पक्षाने सुरू केली आहे..या पक्षाच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पदाधिकाऱ्यांनी किमान २१ जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत, .Ajit Pawar : ‘राष्ट्रवादी’कडून धक्कातंत्र? अजित पवार यांच्याकडून हालचाली.अशी अट या आघाडीमधील काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) या पक्षांच्या जिल्ह्यातील प्रमुखांना घातली आहे. जागा वाटप निश्चित होईपर्यंत आपल्याकडील उमेदवारांची तयारी करण्यासाठी ‘राष्ट्रवादी’ने उमेदवारी मागणी अर्ज वितरणाची प्रक्रिया गेल्या आठवड्यात सुरू केली. त्यात ६७ जणांनी उमेदवारी अर्ज घेतले. त्यापैकी ३९ जणांनी रविवारी उमेदवारी मागणीसाठी मुलाखती दिल्या..उर्वरित सोळा जणांच्या मुलाखती आज घेतल्या जाणार होत्या. मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे ते शक्य झाले नसल्याने पक्षाने या उमेदवारांचे बायोडाटा स्वरूपातील लेखी माहिती मागवून घेतली. ज्या इच्छुकांनी मुलाखतीवेळी माहिती दिली, त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या माध्यमातून आजपासून सुरू केली असल्याचे पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड. अनिल घाटगे यांनी सांगितले..Kolhapur Politics : कागल–मुरगूडसह आठ नगरपालिकांत ‘तुतारी’ गायब; सोयीच्या आघाड्यांमुळे शरद पवार गटाची वाढली अडचण, उमेदवार शोधताना पक्षाच्या तंबूत खळबळ!.त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या माध्यमातून आजपासून सुरू केली असल्याचे पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड. अनिल घाटगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.