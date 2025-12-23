कोल्हापूर

Kolhapur Election : राष्ट्रवादीकडून इच्छुक उमेदवारांची कसून छाननी; माहिती पडताळणीला सुरुवात

NCP Begins Candidate Information Verification : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून मुलाखतीत दिलेल्या माहितीनंतर इच्छुक उमेदवारांची सखोल पडताळणी, इंडिया आघाडीतून महापालिका निवडणूक लढवण्याचा निर्णय; किमान २१ जागांवर ठाम भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आज सोळा इच्छुक उमेदवारांची लेखी स्वरूपातील माहिती घेतली. रविवारी पक्षाने ३९ इच्छुकांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. या मुलाखतीवेळी इच्छुकांनी दिलेल्या माहितीच्या पडताळणीची प्रक्रिया पक्षाने सुरू केली
आहे.

