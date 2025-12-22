कोल्हापूर

Kolhapur News : महापालिका रणधुमाळीला सुरुवात; राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे माजी नगरसेवकांसह ३९ इच्छुकांच्या मुलाखती

NCP Sharad Pawar Group Conducts Candidate Interviews : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे माजी नगरसेवक, पदाधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उमेदवारीसाठी जोरदार तयारी दाखवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : माजी नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा ३९ जणांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे मुलाखती दिल्या. आणखी सोळा जणांच्या मुलाखती उद्या (सोमवारी) होतील.

