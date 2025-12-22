Kolhapur News : महापालिका रणधुमाळीला सुरुवात; राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे माजी नगरसेवकांसह ३९ इच्छुकांच्या मुलाखती

कोल्हापूर : माजी नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय अशा ३९ जणांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे मुलाखती दिल्या. आणखी सोळा जणांच्या मुलाखती उद्या (सोमवारी) होतील. . त्यानंतर महाविकास आघाडीचे जागा वाटप निश्चित झाल्यानंतर उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित केली जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी स्टेडियम येथील पक्षाच्या शहर कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाडे, महिला शहराध्यक्ष पद्मजा तिवले, जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड. अनिल घाटगे यांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या..Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू.त्यामध्ये इच्छुक उमेदवारांचे निवडणूक लढविण्याबाबतचे व्हिजन, त्यांची प्रभागातील ताकद, सामाजिक क्षेत्रातील काम, पक्षासाठीचे योगदान जाणून घेण्यात आले. माजी नगरसेवक रमेश पोवार, पद्मजा तिवले, पक्षाचे कार्याध्यक्ष ॲड. घाटगे, प्रदेश प्रतिनिधी निरंजन कदम आणि त्यांची कन्या दिशा, विद्यार्थी संघटनेचे गणेश नलवडे, पालक संघटनेचे फिरोज सरगूर, राष्ट्रीय सचिव खाडे यांच्या पत्नी शिवानी खाडे, .कार्यकारिणी सदस्य प्रा. लक्ष्मण करपे, शहर उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, युवक संघटनेचे मकरंद जोंधळे, किसन कल्याणकर, हिदायत मणेर, ‘कोल्हापूर उत्तर’चे अध्यक्ष गणेश जाधव यांच्यासह लता जोंधळे, राजवर्धन यादव, सोहेल बागवान, सुरेखा बदाले, रामराजे बदाले, धनश्री जाधव, रियाज कागदी, सादिक अत्तार, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सोनू चौगुले, .Kolhapur Muncipal Corporation : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये तिकीटासाठी चुरस; ३०० हून अधिक इच्छुकांच्या मुलाखती.नीलोफर बागवान, अकबर महात, वहिदा खान, सायरा नंदीकुरळे, सारिका पाटील, नागेश जाधव, मृणालिनी जाधव, बबलू चौगुले, रंजिता चौगुले, तुषार गुरव, दिनकर कांबळे, डॉ. अमोल बावडेकर, प्रा. हर्षल धायगुडे यांनी मुलाखती दिल्या. प्रभागात माझा चांगला संपर्क आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम आहे. मी सक्षम असून, मला उमेदवारी द्या, अशी मागणी या इच्छुकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.