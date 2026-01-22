कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापुर राजकारण रंगले! राष्ट्रवादीची एकजूट आणि घड्याळ चिन्हावर निर्णायक सामना

Historic Alliance : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणाला नवे वळण देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत गडहिंग्लज, चंदगड आणि आजरा तालुक्यांत शरद पवार आणि अजित पवार गटांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आली आहे.
NCP leaders announcing joint candidates for Zilla Parishad elections.

NCP leaders announcing joint candidates for Zilla Parishad elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : गडहिंग्लज, चंदगड, आजरा तालुक्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकींसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी (शरद पवार आणि अजित पवार गट) एकत्र आल्या आहेत. या तीन तालुक्यांतील जागांवर दोन्ही पक्ष घड्याळ चिन्हावर लढणार आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
NCP
political
election
ZP
political parties
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.