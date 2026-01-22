Kolhapur Election : कोल्हापुर राजकारण रंगले! राष्ट्रवादीची एकजूट आणि घड्याळ चिन्हावर निर्णायक सामना

कोल्हापूर : गडहिंग्लज, चंदगड, आजरा तालुक्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकींसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी (शरद पवार आणि अजित पवार गट) एकत्र आल्या आहेत. या तीन तालुक्यांतील जागांवर दोन्ही पक्ष घड्याळ चिन्हावर लढणार आहेत..याबाबत माजी आमदार राजेश पाटील आणि डॉ. नंदाताई बाभुळकर यांच्यामध्ये समझोता झाला आहे. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्षाच्या उमेदवारांच्या विजयाचा निर्धार केला..Kolhapur ZP : कोल्हापूर जि.प. निवडणुकीत बंडखोरीचा भडका! भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मोठे पक्षांत.कोल्हापुरात मंत्री मुश्रीफ यांची भेट घेऊन माजी आमदार पाटील, डॉ. बाभुळकर यांनी भेटून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. गडहिंग्लज, चंदगड, आजरा तालुक्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत आहेत. .हा राज्यातील पहिला प्रयोग आहे. माजी आमदार पाटील, डॉ. बाभुळकर यांचे त्याबद्दल अभिनंदन करतो, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. आघाडी करून गडहिंग्लज, चंदगड आजरा तालुक्यांतील आठ जिल्हा परिषद मतदार संघ आणि १६ पंचायत समिती मतदार संघांत घड्याळ या चिन्हावर उमेदवारांनी लढण्याबाबत एकमत झाले आहे. .Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे ‘कारभारी’; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी.चंदगड नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने आम्ही हा पहिला प्रयोग केला होता आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत आहेत. या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा फडकवू, असे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले..महिन्यापूर्वीच चंदगड नगर पंचायतीच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र करण्याचा आम्ही पहिल्यांदा प्रयोग केला. त्याला चांगले यशही मिळाले. आमचे नेते शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांची आम्ही अनुमती घेतली आहे. .स्वर्गीय बाबासाहेब कुपेकर यांच्यापासून राष्ट्रवादीचे घड्याळ हे चिन्ह जनतेच्या मनामनांत आणि घराघरांत खोलवर रुजलेले आहे. मी आणि माजी आमदार पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून या निवडणुकांना एकत्रित ताकदीने सामोरे जाऊ, असा निर्धार डॉ. बाभुळकर यांनी व्यक्त केला. यावेळी रामराज कुपेकर, उदय जोशी, जयसिंग चव्हाण, अभय देसाई, एस. एन. पाटील, विजय गुरव, रामचंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते..गडहिंग्लज, चंदगड, आजरा तालुक्यांतील ‘दोन्ही राष्ट्रवादी’चे उमेदवार.गडहिंग्लज तालुका - नूल जिल्हा परिषद - तेजस्विनी पाटील. हलकर्णी -शिवशंकर हत्तरकी. उत्तूर-शिरीष देसाई. महागाव - अमरसिंह चव्हाण. नेसरी - संग्रामसिंह कुपेकर. चंदगड तालुका - अडकूर - अलकनंदा पाटील. माणगाव - मानसी भोगम. कुदनूर- विद्या पाटील. तुडिये - रचना गावडे. आजरा तालुका - पेरणोली - सुधीर देसाई..राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवारपन्हाळा तालुका - सातवे - जयंत पाटील, पोर्ले तर्फ ठाणे - भगवान पाटील, यवलूज - पूजा पाटील, कोतोली - सिद्धी काटकर, कळे - माधुरी पाटील. हातकणंगले तालुका - कुंभोज - ऐश्वर्या पाटील, कबनूर - ॲड. शरद कांबळे, पट्टणकोडोली - भीमसेन कांबळे, रुई - विशाल साजणीकर, रेंदाळ - महावीर पाटील, आळते - पूनम कांबळे..राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवारकरवीर - शिये - संभाजी पाटील. पाचगाव - ऋषिकेश हुन्नरे.पन्हाळा - कोडोली - अधिक जाधव.शिरोळ - दानोळी गट - उमेदवार अजून जाहीर नाही.हातकणंगले - काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसोबत.कागल - शिवानंद माळी, राज कांबळे (शिवसेना शिंदे गटातून उमेदवारी)गगनबावडा आणि भुदरगड - पक्षाचा सहभाग नाही.शाहूवाडी - शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार सत्यजित पाटील यांच्यासोबत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.