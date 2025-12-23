कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : दोन राष्ट्रवादी एकत्र; नगरपंचायत निवडणुकीत काठावर पास, आता जिल्हा परिषद कसोटी

NCP Unity Faces First Litmus Test in Nagar Panchayat : नगरपंचायत निवडणूक ठरली लिटमस टेस्ट; दोन राष्ट्रवादी काठावर पास, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत युती टिकवण्याचे मोठे आव्हान; जागावाटप, तळातील कार्यकर्ते आणि भाजपचा वाढता उत्साह ठरणार निर्णायक
गडहिंग्लज : नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार व अजित पवार यांचे दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र आले. एका छताखाली आलेल्या या पक्षांच्यादृष्टीने ही निवडणूक म्हणजे लिटमस टेस्टच होती. या टेस्टमध्ये ते कडवी झुंज देत काठावर पास झाले.

