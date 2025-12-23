Gadhinglaj Election : दोन राष्ट्रवादी एकत्र; नगरपंचायत निवडणुकीत काठावर पास, आता जिल्हा परिषद कसोटी

गडहिंग्लज : नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार व अजित पवार यांचे दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष एकत्र आले. एका छताखाली आलेल्या या पक्षांच्यादृष्टीने ही निवडणूक म्हणजे लिटमस टेस्टच होती. या टेस्टमध्ये ते कडवी झुंज देत काठावर पास झाले. .आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांतही अशीच रचना ठेवण्याचे संकेत या पक्षांनी महिन्यापूर्वीच दिला आहे. त्यानुसार भाजपला शह देण्यासाठी अशीच आघाडी कायम राहिल्यास आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या खऱ्या परीक्षेला सामोरे जाताना चुकांचे चिंतनही करावे लागणार आहे..Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.मुख्यमंत्र्यांची जाहीर सभा, आमदार शिवाजी पाटील यांचे प्राबल्य आणि भाजपच्या साम, दाम, दंड, भेद या नीतीलाही माजी आमदार राजेश पाटील, डॉ. नंदिनी बाभूळकर व गोपाळराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही राष्ट्रवादीसह काँग्रेस आघाडी तोडीस तोड झुंज देत यशाच्या काठापर्यंत पोहचली..दोन्ही राष्ट्रवादीची तळातील फळी भक्कम व निवडणुकीत राबणारी आहे. एकत्र आल्यानंतर नगरपंचायतची ही पहिलीच निवडणूक त्यांच्यासाठी लिटमस टेस्टच होती. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांतही हीच आघाडी कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्यास पुन्हा भाजपसमोर कडवे आव्हान उभारण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.प्रचारात एकसंधपणा कायम ठेवण्यासाठी तळातील भक्कम कार्यकर्त्यांच्या फळीचा वापर करून त्यांच्यातील मनभेद दूर करण्यासह मतदारांना गृहित न धरता व्यूहरचना राबवावी लागणार आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादीला एकत्र यावयाचे झाल्यास जागा वाटप चर्चेला वेग द्यावा लागणार आहे. .एका छताखाली दोन्ही राष्ट्रवादीला आणण्यासाठी मध्यस्थी केलेले मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर गडहिंग्लज तालुक्यातील जागा वाटपातील तिढा पोहचण्याची शक्यताही आहे. नगरपंचायत निवडणुकांमुळे जागा वाटपाची थांबलेली चर्चा लवकर सुरू करून निर्णयापर्यंत येण्याची गरज दोघांनाही आहे. राष्ट्रवादीची ताकद अन् भाजपचा उत्साह.दरम्यान, चंदगड विधानसभा मतदारसंघात गडहिंग्लज तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद व आठ पंचायत समितीचे मतदारसंघ समाविष्ट आहेत. तालुक्यात गावागावांत दोन्ही राष्ट्रवादीची फळी कार्यरत आहे. आगामी निवडणुकीत पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय झाल्यास या आघाडीची ताकद वाढणार आहे, परंतु या ताकदीचा वापर मात्र नेत्यांना चाणक्यनीतीने करावा लागणार आहे. .दुसऱ्या बाजूने दोन्ही राष्ट्रवादीच्या ताकदीसमोर चंदगडमध्ये मिळालेल्या यशामुळे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप कार्यकर्त्यांत उत्साह संचारला आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठीही भाजप नव्या जोमाने रिंगणात येणार हे नक्की. परिणामी या निवडणुकांत काँटे की टक्कर पाहायला मिळण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.