कोल्हापूर

NEET Studant : छायाचित्र अपडेट नसल्याने ‘नीट’च्या अर्जात अडचण; मुदतवाढीने विद्यार्थ्यांना दिलासा, एजन्सीने दक्षता घ्यावी

Neet Applicant's : देशभरातील NEET परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. आधार कार्डावरील छायाचित्र अपडेट नसल्यामुळे ऑनलाइन पडताळणी पूर्ण होताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
Neet Application Form issue the deadline extended 

Neet Application Form issue the deadline is extended 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आधार कार्डावरील छायाचित्र अपडेट केले नसल्याने ‘नीट’ परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना पडताळणी पूर्ण झाली नाही. या स्वरूपातील तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज भरण्याची प्रक्रिया केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
student
NEET Exams
NEET PG
photo
Applications
NEET
adhar card
Extended Admission Deadline

Related Stories

No stories found.