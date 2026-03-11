NEET Studant : छायाचित्र अपडेट नसल्याने ‘नीट’च्या अर्जात अडचण; मुदतवाढीने विद्यार्थ्यांना दिलासा, एजन्सीने दक्षता घ्यावी

कोल्हापूर : बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आधार कार्डावरील छायाचित्र अपडेट केले नसल्याने ‘नीट’ परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना पडताळणी पूर्ण झाली नाही. या स्वरूपातील तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज भरण्याची प्रक्रिया केली. .त्याने सर्व्हर डाऊन होण्याची समस्या निर्माण झाली. सध्या ही समस्या दूर झाली असून, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने अर्ज करण्यास ११ मार्चपर्यंत मुदत वाढविली आहे. ‘नीट’ परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. .NEET UG 2026: नीट (यूजी) २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; वैद्यकीय पदवी प्रवेश, परीक्षा ३ मे रोजी 'या' तारखेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज.गेल्या पाच-सहा दिवसांपूर्वी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना ओटीपी लवकर मिळत नसल्याने लॉगीन करण्यास विलंब होत होता. बऱ्याचवेळा शुल्काचे जमा न होणे, खात्यातून पैसे आदा झाले तरी शुल्क प्रलंबित असल्याचे दिसत होते. .अर्ज भरण्यात लाइव्ह फोटो बंधनकारक केले होते. त्यामुळे आधार कार्ड फोटोसह अपडेट असणे आवश्यक होते. मात्र, ते नसल्याने पडताळणी पूर्ण होत नव्हती. या तांत्रिक समस्यांमुळे अर्ज भरण्याच्या मुदतीच्या अखेरच्या टप्प्यात सर्व्हर हळू होणे अथवा डाऊन होण्याची अडचण निर्माण झाली. .Education News : लक्ष द्या! 'नीट' परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; अर्ज दुरुस्तीसाठी मिळणार विशेष मुदत.राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने ही तांत्रिक अडचण दूर केली आहे. सर्व्हर डाऊन होण्याची समस्या पुन्हा उद्भवणार नाही, या अनुषंगाने परीक्षा एजन्सी दक्षता घेण्याची मागणी विद्यार्थी-पालकांनी केली आहे..गेल्यावर्षी कमी अर्ज दाखलकाही विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडीने एकापेक्षा जास्त अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यासह आधार कार्डावरील फोटो अपडेट केले नव्हते. ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात विद्यार्थ्यांचा वेळ गेला आणि अर्ज करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या संकेतस्थळावरील भार वाढला. .त्याने सर्व्हर डाऊन होण्याची समस्या निर्माण झाली. ही समस्या दूर झाली असून, अर्ज करण्याची मुदत ११ मार्चपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे ‘नीट’ परीक्षेचे समुपदेशक अशोक शेट्टी यांनी सांगितले. या तांत्रिक अडचणीमुळे यंदा दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या गेल्यावर्षीपेक्षा कमी आहे. आतापर्यंत सुमारे २१ लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. गेल्यावर्षी अर्जांची संख्या २२ लाख ७० हजारांहून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.