Nipani Tavandi Ghat Case : राष्ट्रीय महामार्गावरील तवंदी घाटाजवळ दगडाने ठेचून गडहिंग्लज साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्याचा खून; महमदवर धारदार शस्रानेही हल्ला

निपाणी/गडहिंग्लज : येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील तवंदी घाटालगत डोंगराच्या पायथ्याशी कमी वर्दळ असलेल्या रस्त्यावर दगडाने ठेचून एकाचा खून करण्यात आला. हा प्रकार काल (ता. २६) सकाळी उघडकीस आला. महमद समशेर खलीफ (वय ५२, रा. हिटणी, ता. गडहिंग्लज) असे मृताचे नाव आहे. पूर्ववैमनस्यातून हा प्रकार घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा आहे. .याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : हल्लेखोरांनी खलीफ यांच्यावर आधी धारदार शस्राने हल्ला केला. त्यानंतर दगडाने ठेचून खून केला. महमद हे गडहिंग्लज साखर कारखान्यातील अभियांत्रिकी विभागात लेखनिक होते. ते मंगळवारी रात्री सव्वाआठपर्यंत गावातच होते. ते गावातील एका सेवा संस्थेचे संचालक होते..या संस्थेची बैठक आटोपून ते रात्री तेथून घराकडे जाण्यासाठी बाहेर पडले. सोबत मित्रही होता. दोघेही गावातील एका दूध संस्थेतही गेले. तेथून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना आणखीन एक जण भेटला. त्याच्याशी तो चर्चा करीत थांबला. त्यावेळी मित्र पुढे गेला. काहीवेळाने या मित्राने त्यांना मोबाईलवरून संपर्काचा प्रयत्न केला..Miraj ST Bus Attack : मिरजेत एसटीचालक-वाहकाला बेदम मारहाण करत बसच्या फोडल्या काचा; मध्यस्थी करायला गेलेल्या पोलिसाच्या बरगडीत खुपसला चाकू.ते रात्रभर घरी न आल्याने नातेवाइकांत चिंता होती. आज सकाळी खून झाल्याचे समजताच नातेवाईक व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री नऊच्या सुमारास हिटणीमध्ये त्याच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. महमद यांच्या मागे पत्नी, दोन मुली, बहीण, भाऊ असा परिवार आहे. मृत महमदची पत्नी नसिमा यांनी निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..हिटणीतीलच एकावर संशयमहमद यांचे गावातीलच एकासोबत पूर्ववैमनस्य असल्याचा सुगावा पोलिसांना लागला. ती व्यक्तीही कालपासून गावात नसल्याचे समजताच पोलिसांनी त्याच्या मागावर पथके रवाना केली आहेत, असे निपाणी मंडल पोलिस निरीक्षक बी. एस. तळवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.