कोल्हापूर

Kolhapur लोकशाही संरक्षणासाठी कृतिशील सहभाग द्या; निरंजन टकले, कॉ. गोविंद पानसरे स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यान

Call for Active participation : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानात ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी देशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत लोकशाही रक्षणासाठी नागरिकांनी कृतिशील सहभाग द्यावा, असे ठाम आवाहन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘देशात आज अघोषित हुकूमशाही आहे. अशा काळात शांत राहिल्यास भविष्यात हीच हुकूमशाही घोषित हुकूमशाही होईल. त्यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेला स्थान उरणार नाही. त्याचा फटका पुढच्या पिढ्यांना भोगावा लागेल.

