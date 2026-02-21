Kolhapur लोकशाही संरक्षणासाठी कृतिशील सहभाग द्या; निरंजन टकले, कॉ. गोविंद पानसरे स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यान

कोल्हापूर : ‘देशात आज अघोषित हुकूमशाही आहे. अशा काळात शांत राहिल्यास भविष्यात हीच हुकूमशाही घोषित हुकूमशाही होईल. त्यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेला स्थान उरणार नाही. त्याचा फटका पुढच्या पिढ्यांना भोगावा लागेल. .त्यामुळे लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी कृतिशील सहभाग देण्यासाठी चळवळकर्त्यांनी पुढे येण्याची वेळ आली आहे,’ असे मत पत्रकार निरंजन टकले यांनी आज येथे व्यक्त केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व श्रमिका प्रतिष्ठानतर्फे ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘आजची राजकीय परिस्थिती आणि लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. प्राचार्य आनंद मेणसे अध्यक्षस्थानी होते..अग्रलेख - पुढचे पाऊल.टकले म्हणाले, ‘देशातील सत्ताधारी पक्षाकडून लोकांचे हक्क, अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. देशाला हुकूमशाहीकडे नेले जात आहे. २०१४ ला भाजपची सत्ता आली, तेव्हापासून देशातील सामाजिक दुर्बल वर्गातील पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास टाळाटाळ होत आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई किंवा विमा संरक्षण देण्यात काटछाट केली जात आहे..दोन हजार कोटींचा खर्च वाचविण्यासाठी ६६ हजार शाळा बंद केल्या, ३० हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणली. याउलट कुंभमेळ्यासाठी २५०० हजार कोटींचा खर्च करण्याच्या हालचाली होत आहेत. तरीही राज्यातून फारसा विरोध होत नाही. हे असेच सुरू राहिले, तर लोकशाही धोक्यात येऊ शकते.’.Kolhapur Election : मतदानापुरता वापर, निवडणुकीनंतर विसर; कोल्हापूरच्या झोपडपट्ट्यांतील मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित.ते पुढे म्हणाले, नव्या धोरणानुसार ज्यांचे पिढीजात पारंपरिक व्यवसाय आहेत, त्यांना पारंपरिक व्यवसाय करण्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याचा अर्थ एखाद्या कारागिराच्या मुलांनी कारागीरच व्हायचे असा होऊ शकतो. .या धोरणामागे फॅसिस्ट अजेंडा राबविण्याची जोड असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी सरकारला प्रश्न करू नयेत तसेच शिक्षणातून प्रश्न विचारण्याचे शहाणपण मिळू नये, अशी व्यवस्था केली जात आहे.’ .मतदार यादीतून नावे वगळण्यावर भर‘देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देशात तयार झालेली पहिली मतदार यादी जगातील आदर्शवत मतदार यादी होती. यात तृतीय पंथीयांनाही मतदानाचा अधिकार होता. याउलट आज मतदार यादीतून नावे वगळण्यावर भर देण्यात येतो. मतदार याद्यांच्या नावात घोळ आहे. .देशभरातील भटके विमुक्ताची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे, ते फिरस्ते आहेत. अनेकांकडे कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांचे काय करणार, याचे उत्तर सरकार देत नाही’, असेही टकले म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.