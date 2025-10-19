Criminal Killed Police : कुख्यात गुंड युनूस पटेलचा पाठलाग करून एन्काउंटर, १२ गंभीर गुन्हे दाखल

Vijapur Police : विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी तालुक्यातील रामपूर गावाच्या बाहेर शनिवारी (ता. १८) सकाळी झालेल्या पोलिस चकमकीत शहरातील कुख्यात गुंड युनूस पटेल (वय ३५) ठार झाला. अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने हल्ला केल्याने स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो ठार झाल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी यांनी दिली..१७ ऑक्टोबर रोजी गांधी चौक परिसरात युनूसने एका व्यक्तीला चाकूचा धाक दाखवून २५ हजार रुपये उकळले आणि त्याची दुचाकी लुटली होती. याप्रकरणी गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर तो पसार झाला होता. शनिवारी सकाळी युनूस अळमेळा तालुक्यातील देवनगावाकडे जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या अटकेसाठी सापळा रचला..रामपूर गावाजवळ पोलिसांनी युनूसचा पाठलाग करून त्याला पकडले असता त्याने दोन कॉन्स्टेबल आणि एका निरीक्षकावर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीदरम्यान निरीक्षक प्रदीप यांनी हवेत गोळीबार करून युनूसला शरण येण्यास सांगितले..Karnataka Sugar Season : महाराष्ट्राचा ऊस पळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारचा नवा डाव, कर्नाटकात साखर कारखाने सुरू....मात्र, युनूसने पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. तातडीने त्याला सिंदगी तालुका रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालयात हलविले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. युनूस पटेलविरुद्ध एकूण १२ गुन्हे दाखल आहेत. त्यात दोन खून आणि एक खुनाचा प्रयत्न याचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.