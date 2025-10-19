कोल्हापूर

Criminal Killed Police : कुख्यात गुंड युनूस पटेलचा पाठलाग करून एन्काउंटर, १२ गंभीर गुन्हे दाखल

Police Encounter : महाराष्ट्रात पोलिस एन्काउंटर! १२ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वॉंटेड असलेला कुख्यात गुंड युनूस पटेल पाटलाग करून ठार. पोलिसांनी त्याच्यावरील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती दिली.
Vijapur Police : विजापूर जिल्ह्यातील सिंदगी तालुक्यातील रामपूर गावाच्या बाहेर शनिवारी (ता. १८) सकाळी झालेल्या पोलिस चकमकीत शहरातील कुख्यात गुंड युनूस पटेल (वय ३५) ठार झाला. अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर त्याने हल्ला केल्याने स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो ठार झाल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी यांनी दिली.

