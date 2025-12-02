Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली

गडहिंग्लज : भाजी मंडईत कांद्याचा दर घसरला आहे. १५ रुपये किलो अशी विक्री सुरू असल्याने उत्पादक गारठले आहेत. उत्पादन खर्चही निघणार नसेल तर नवा कांदा लावायचा कशाला? अशी उत्पादकांत भावना आहे. .उसात कांदा लावणीकडे शेतक-यांनी पाठ फिरवली आहे. साहजिकच बाजारात कांदा रोपे ग्राहकांच्या मागणीअभावी कोमेजू लागली आहेत. महागडे बियाणे घेऊन वाढवलेल्या रोपांना मागणी नसल्याने रोप विक्रेत्यांत चिंतेचे वातावरण आहे..Jalgaon Vegetable Market : चंपाषष्ठी सणाचा परिणाम! वांग्याचे भाव गगनाला भिडले; ७० रुपयांचे वांगे थेट १७० रुपयांवर, गृहिणींची चिंता वाढली.रोपांच्या बाजारात दोन हंगाम असतात. खरीप आणि रब्बी असेच जणू त्याचे स्वरूप आहे. मिरचीची लागवड बहुतांशी खरीप हंगामात केली जाते. त्यामुळे मे अखेरपासून जुलैपर्यंत मिरचीच्या रोपांची विक्री केली जाते. .याचवेळी वांगी, टोमॅटो या रोपांचीही मागणी असते. ऊस तोडणी सुरू झाली की रोपांचा दुसरा हंगाम सुरू होतो. नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत हा हंगाम असतो. यात प्रामुख्याने उसाच्या लावणीत कांदा, कोबी, फ्लॉवर, हिरवी मिरची यांची लागवड केली जाते. .Kolhapur Farmer: मोठा खर्च, चांगले उत्पादन… तरीही बाजाराचा आधार नाही; बुबनाळच्या शेतकऱ्याची दोन एकर केळी बाग काही मिनिटांत झाली जमीनदोस्त.येथील गुणे पथवर हा रोपांचा बाजार भरतो. लगतच्या कर्नाटकातील ब्याळकूड येथून सुमारे ३० हून अधिक विक्रेते दर रविवारी रोपे विक्रीसाठी येतात. खासकरून या कालावधीत कांदा रोपांना अधिक मागणी असते..सध्या कांद्याचा दर भाजी मंडईत पडलेला आहे. क्विंटलला ५०० ते १८०० रुपये असा घाऊक भाव आहे. किळकोळ बाजारात १० ते २५ रुपये अशी विक्री सुरू आहे. वस्तुतः या दिवसात नवा कांद्याबरोबरच ठेवणीचा जुना कांदाही बाजारात येत असतो..पण, परतीच्या पावसाने कांद्याची प्रत खराब झाल्याने दर घसरला आहे. डागाळलेले आणि कोंब आलेले कांदे बाजारात असल्याने ग्राहकही केवळ गरजेपुरताच कांदा घेत आहेत. सध्या बाजारातच कांद्याचा दर पडलेला आहे. त्याचा परिणाम रोप विक्रीवर झाला आहे. मागणी नसल्याने मागेल त्या दराने रोपे द्यावी लागत असल्याने बियाणांचा खर्चही निघेना झाला आहे.- शंकर पाच्छापुरे, रोप विक्रेते, ब्याळकूड (ता. चिकोडी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.