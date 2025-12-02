कोल्हापूर

Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली

Onion Price Crash Sparks Market Uncertainty : उसात कांदा लावणीकडे शेतक-यांनी पाठ फिरवली आहे. साहजिकच बाजारात कांदा रोपे ग्राहकांच्या मागणीअभावी कोमेजू लागली आहेत. महागडे बियाणे घेऊन वाढवलेल्या रोपांना मागणी नसल्याने रोप विक्रेत्यांत चिंतेचे वातावरण आहे.
सकाळ वृत्तसेवादीपक कुपन्नावर
Updated on

गडहिंग्लज : भाजी मंडईत कांद्याचा दर घसरला आहे. १५ रुपये किलो अशी विक्री सुरू असल्याने उत्पादक गारठले आहेत. उत्पादन खर्चही निघणार नसेल तर नवा कांदा लावायचा कशाला? अशी उत्पादकांत भावना आहे.

