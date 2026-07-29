Online fertilizer quota crisis: ऑनलाइन खत बुकिंगचा बोजवारा : युरिया–डीएपी कोट्यामुळे बळीराजा हैराण, दुकानांत साठा असूनही फक्त एकच बॅग

कुंडलिक पाटीलकुडित्रे : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खत विक्री आराखड्यांतर्गत लागू करण्यात आलेली नवीन ऑनलाइन खत बुकिंग प्रणाली शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहे. दुकानांसमोर लागणाऱ्या लांबलचक रांगा बंद होतील, असे दावे कृषी विभागाने केले असले तरी वास्तवात मात्र शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. अॅपवरून बुकिंग करताना तासनतास वेळ वाया जात असून, दुकानांत गेल्यावर एकरी अवघी एकच बॅग युरिया आणि डीएपी हातावर टेकवली जात आहे. तीन हंगामांत मिळून एकरी फक्त एक एकच बॅग मिळणार असल्याने, आडसाली उसासह इतर पिके कशी जगवायची आणि वाढवायची असा उद्विग्न सवाल बळीराजा विचारत आहे..कृषी विभाग 'संतुलित खते वापरा' असा सल्ला देत २६६ रुपयांच्या युरियाऐवजी १४६६ रुपयांचे महागडे अमोनियम सल्फेट खरेदी सांगत आहे. एवढा प्रचंड खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा आहे का? शिवाय, अनेक शेतकऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक आधारला लिंक नाहीत. जमीन कसणारा वेगळा अन् सातबारा भलत्याच्याच नावावर, यामुळे डिजिटल यंत्रणेत अनेकजण अडकले आहेत..जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ४३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोड स्कॅन केला, तर १ लाख ८ हजारांवर शेतकऱ्यांनी ३२ हजार टनांहून अधिक खत उचलले. मात्र, दुकानांत १८ हजार टन युरिया आणि २६०० टन डीएपीचा साठा शिल्लक असूनही केवळ एकाच बॅगचे नियंत्रण लादल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. राज्यभर ही पद्धत ऑगस्ट पासून लागू होणाऱ्या या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचेच चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे..हंगामात हेक्टरी किमान डी एपी पाच बॅग, किंवा अपेक्षित बॅगची गरज असताना आम्हाला केवळ एकच बॅग दिली जात आहे. आता आडसाली उसाची लागवड तोंडावर आली आहे.अपेक्षित खतच मिळाले नाही तर पीक कसे आणायचे? हा ऑनलाईन कारभार म्हणजे शेतकऱ्यांना छळण्याचा प्रकार आहे.विजय चोपदार, शेतकरी, कुडित्रे.शेतकऱ्यांनी मृदा परीक्षणाच्या शिफारशींनुसार सेंद्रिय व एनपीके खतांचा संतुलित वापर करावा. त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य सुधारून उत्पादनात वाढ होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ८ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी नवीन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ३२ हजार १६६ टन खतांची खरेदी केली असून, या व्यवस्थेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.संभाजी शेणवी, जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.