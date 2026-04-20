Online Gaming Addiction : ऑनलाईन गेमिंगचा नाद बेतला जीवावर! कोल्हापुरातील 24 वर्षीय तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; कर्जबाजारी झाल्याचा चिठ्ठीत उल्लेख

इचलकरंजी : ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनाने कोरोची (ता. हातकणंगले) येथील एका तरुणाचा बळी घेतल्याची धक्कादायक घटना घडली. आदित्य मिलिंद कोळी (वय २४, रा. एस. टी. स्टँड मागे, कोरोची) असे त्याचे नाव आहे. त्याने गेमिंगमुळे आलेल्या कर्जबाजारीपणा (Financial Loss and Mental Health Crisis) आणि नैराश्यातून घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट मिळाली..शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, मृताचा चुलत भाऊ भालचंद्र कोळी याने वर्दी दिली. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : आदित्यने शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी सुमारे पावणेपाचपूर्वी घरातील वरच्या मजल्यावरील खोलीत छताला असलेल्या लोखंडी ॲंगलला दोरीने गळफास लावून घेतला. कुटुंबीयांच्या लक्षात येताच त्याला खाली उतरविण्यात आले; मात्र तोपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता..पोलिसांना घटनास्थळी सुसाईड नोट सापडली. आदित्यने चिठ्ठीत ऑनलाईन गेमिंगच्या आहारी गेल्याचे व त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावल्याने मानसिक ताण वाढल्याचे नमूद केले आहे. या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडता न आल्याने त्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे..वर्षभरापूर्वी वडिलांचे निधनआदित्यच्या वडिलांचे वर्षभरापूर्वी निधन झाले होते. कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्याच्या काळातच तो ऑनलाईन गेमिंगच्या जाळ्यात अडकला गेला..मोबाईलही विकलापाच हजारांपासून सुरू झालेला ऑनलाईन गेमिंगचा नाद पुढे लाखांच्या घरात गेला. आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी त्याने ३५ हजार रुपयांना स्वतःचा मोबाईलही विकला. कर्जाचे ओझे व आर्थिक कोंडीमुळे तो नैराश्यात गेला. या मानसिक तणावातूनच टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आदित्यच्या सुसाईड नोटमध्ये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..टोकाचे पाऊल हा उपाय नव्हे!अनोळखी लिंकवरून आलेले गेम्स डाउनलोड करू नकाऑनलाईन गेममध्ये पैसे गुंतवणे, जुगारासारखे व्यवहार टाळाहरलेले पैसे जिंकण्यासाठी पुन्हा खेळणे धोकादायकतणाव जाणवला तर लगेच कुटुंबीय, मित्रांकडे मन मोकळे करासतत चिंता, नैराश्य वाटत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यामैदानी खेळ, वाचन, व्यायाम असे पर्यायी छंद जोपासामोबाईल/इंटरनेटपासून डिजिटल ब्रेक घ्यापाल्याच्या वागण्यात बदल दिसल्यास पालकांनी वेळीच हस्तक्षेप करावाअडचण कोणतीही असो, टोकाचे पाऊल हा उपाय नव्हे.