Panchganga Pollution: ‘एसटीपी’ उभारणीच्या दिरंगाईचा अहवाल द्या; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडेंचे आदेश; कोल्हापुरात येऊन पाहणी करणार

कोल्हापूर: पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एस.टी.पी.) उभारायचे आहेत. मात्र, या कामांना दिरंगाई होत आहे. हा उशीर का झाला, याचा विस्तृत अहवाल पाठवावा. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत न सोडता त्याचा पुनर्वापर करावा. मी प्रत्यक्ष कोल्हापुरात येऊन या कामांचा आढावा घेणार आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. आज त्यांनी पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीच्या उपाययोजनांबाबत ऑनलाईन बैठक घेतली. .मंत्री मुंडे म्हणाल्या, ‘सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची यांत्रिकीकरणाची कामे आणि त्यांना जोडणाऱ्या पाईपलाईनची कामे एकाच वेळी सुरू राहिली पाहिजेत. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधितांना आदेश जारी करून त्याची प्रत सादर करावी..औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया झाली तरी त्याची विल्हेवाट लावताना ते शेतजमिनी, नाले अथवा अन्य मार्गांनी पुन्हा नदीत पोहोचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केवळ प्रक्रिया प्रकल्पांचे निष्कर्ष न पाहता सांडपाण्याची प्रत्यक्ष विल्हेवाट, वाहतुकीदरम्यान होणारी गळती आणि अनधिकृत विसर्ग यावरही प्रभावी देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीत दिरंगाई का झाली, याचा अहवाल द्यावा..Ganpatipule Tourism Latest Update : गणपतीपुळे बीच अखेर पर्यटकांसाठी खुला! 2 महिन्यांनंतर बंदी उठवली; पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण.पुढील पंधरा दिवसांत कोल्हापुरात येऊन एसटीपी कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे.’ सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, आमदार अमल महाडिक, राहुल आवाडे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..थकलेला चेहरा, चालताही येईना... नवऱ्याला अखेरचा निरोप देताना अरुणा इराणी यांना अश्रू अनावर; या कलाकारांचीही हजेरी .‘रासायनिक पाण्यामुळे शिरोळ तालुका बाधित’आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, ‘किती उद्योगांनी सांडपाणी प्रक्रिया केली व ते पाणी कोठे सोडले, याचा आढावा घ्या. कोणतीही प्रकिया न करता पाणी पंचगंगेत सोडले जाते. या रासायनिक पाण्यामुळे संपूर्ण शिरोळ तालुका बाधित झाला आहे.‘टक्केवारीमुळे प्रकल्प रखडले’राजू शेट्टी म्हणाले, ‘कोल्हापूर जिल्ह्यातील सीईटीपी आणि झेडएलडी प्रकल्प केवळ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीच्या राजकारणामुळे रखडले आहेत. इचलकरंजी प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर होऊन वर्ष झाले तरी प्रत्यक्षात केवळ ५ टक्केच काम झाले आहे. ८९ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाचा २०७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे. शेतीला सांडपाणी देता; मग उपसा कर कशाला घेता? तो माफ करा’..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.