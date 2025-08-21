Panchganga River : पंचगंगा नदी धोका पातळीपासून ३ इंच दूर; बावडा-शिये मार्ग बंद, नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा, 'या' मार्गांवर वाहतूक बंद

आठ राज्य मार्ग, ३४ प्रमुख जिल्हा मार्ग, १४ जिल्हा मार्ग, ३० ग्रामीण भाग आदी मार्गांवरील वाहतूक बंदकोल्हापूर-पन्हाळा मार्गावर केर्लीजवळ रस्त्यावर पाणीपाणी वाढल्यास कोल्हापूर-रत्नागिरी मार्ग बंद होण्याची शक्यताकरवीर तालुक्यातील १४ कुटुंबांचे स्थलांतरमल्हार पेठेत घर कोसळून चौघे जखमीजिल्ह्यात १३९ शाळा अतिवृष्टीमुळे बंदसायंकाळी सातपर्यंत ७९ बंधारे पाण्याखालीपाच सार्वजनिक, खासगी ७९२ मालमत्तेचे नुकसानअतिवृष्टीमुळे ४० कुटुंबे तात्पुरती निराधारशाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा या डोंगरी तालुक्यांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस.Heavy Rains Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती बिकट होत आहे. पंचगंगा नदी धोका पातळीजवळ गेली आहे. पंचगंगेच्या पुराचे पाणी रात्री दहा वाजता कसबा बावडा ते शिये मार्गावर आले. त्यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला. शहरात सायंकाळनंतर पंचगंगेचे पाणी जामदार क्लबच्या पुढे आले होते. रात्री अकराच्या दरम्यान महामार्गावर शिरोली येथील सेवा रस्त्यावरही पुराचे पाणी आले आहे. दरम्यान, कुंभीच्या पुरात शेतकऱ्याचा बुडून मृत्यू झाला. शाहूवाडी तालुक्यातील काही वाड्यावस्त्यांचा संपर्क तुटला आहे..रात्रभर झालेल्या पावसाने पहाटे पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळीकडे धाव घेतली. सकाळी अकराच्या सुमारास पंचगंगेची पाणीपातळी बुधवारी रात्री १२ वाजता ४२ फुटांवर होती. गुरुवारी सकाळी ७ वाजता ४२ फूट ०८ इंच इतकी पाणी पातळी झाली. राधानगरी धरण क्षेत्रातील सायंकाळी साडेपाच वाजता पाच क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडल्यामुळे तीन, चार, पाच, सहा आणि सात असे एकूण पाच दरवाजे उघडले आहेत. त्यातून सात हजार १४०, तर पॉवर हाऊसमधून दीड हजार असा एकूण आठ हजार ६४० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा कायम ठेवण्यात आला आहे..Flood Alert Kolhapur : कोल्हापुरात पाऊस थांबला तरीही पंचगंगा नदीची धोका पातळीकडे वाटचाल, आलमट्टीतून विसर्ग वाढला.दरम्यान, आलमट्टी धरणाचा विसर्ग सकाळी नऊपासून दोन लाखांवरून अडीच लाख क्युसेक्स करण्यात आला आहे. सायंकाळी सात वाजता ७९ बंधारे पाण्याखाली आहेत. सायंकाळी हुपरी-मानकापूर मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला. इशारा पातळी ३९, तर धोका पातळी ४३ फूट आहे. राधानगरी धरण क्षेत्रातील पाऊस ओसरल्यामुळे स्वयंचलित सात दरवाजांपैकी चार दरवाजे बंद झाले होते. त्यामध्ये सायंकाळी आणखी दरवाजे उघडून भर पडली. त्यामुळे पंचगंगा पात्राच्या पाण्यात वाढ होत आहे..पन्हाळ्याकडून शहरात येणाऱ्या केर्ली मार्गावर पाणी आल्यामुळे तेथून कोल्हापुरात येणारी वाहतूक दुपारी एकेरी केली होती. ही वाहतूक केर्लीजवळून जोतिबा डोंगर या पर्यायी मार्गाने वळविली होती. आज सकाळी काही काळ विसावा घेतलेल्या पावसाची त्यानंतर पुन्हा रिपरिप सुरू होती. पंचगंगेतील राजाराम बंधाऱ्यातून ५९६८२ क्युकेक विसर्ग सुरू आहे..तालुकावार स्थलांतरितराधानगरी - आवळी बुद्रुक, फेजिवडे, सुळंबी, पिरळ, गुडाळ, गुडाळवाडी, तुरंबे, सिरसे आणि कौल येथे ४७ कुटुंबे (८७ पुरुष ८१ महिला, ३४ लहान मुले आणि १२८ जनावरे.)भूदरगड -पाटगाव आणि शेनगाव येथील सहा कुटुंबे (प्रत्येकी दहा पुरुष, महिला, दोन लहान मुले आणि पाच जनावरे)करवीर - हळदी, परिते येथे ४० कुटुंबे (२० पुरुष, १९ महिला, ८ लहान मुले)कागल तालुका - नानीबाई चिखलीतील दोन कुटुंबांतील चार पुरुष पाच महिलाकोल्हापूर महापालिका हद्द - एक महिला.जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पाऊस मिलीमीटरमध्ये (कंसातील आकडे २० जूनपर्यंतचे)हातकणंगले - १३.१ (४७३.७), शिरोळ - ९.५ (३४०.९), पन्हाळा - २९.१ (१०३१.५), शाहूवाडी- ५० (१३६१.६), राधानगरी - ६३.९ (१४८२.६), गगनबावडा - १०९.३ (३३७९.९), करवीर - १८.२ (६६५.७), कागल - ३३.६ (८१९.९), गडहिंग्लज - २८ (६४९.७), भूदरगड - ४३.४ (१२८१.५), आजरा - ४२.२ (१२४९.५)चंदगड - ३९.५ (९७४.५).- एक जूनपासून आजअखेर९६ कुटुंब आणि १३३ जनावरांचे स्थलांतरपूर्णतः चार घरे पडली असून पक्की चार तर कच्ची ७३४ घरे अंशतः पडली५३ जनावारांच्या गोठ्यांचे नुकसानतीन व्यक्तींचा तर सात जनावरांचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.