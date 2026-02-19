Panchganga River : बरगे न काढल्याने पंचगंगेचे पात्र रुंदावले; दोन वर्षांपासून दुर्लक्ष; वळीवडे सुर्वे बंधाऱ्याजवळ शेतजमीन, जॅकवेलला धोका

गांधीनगर : पंचगंगा नदीवर वळीवडे (ता. करवीर) येथील सुर्वे बंधाऱ्यावरील बरगे न काढल्यामुळे नदी किनाऱ्यावरील माती ढासळू लागली आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूला असणारे मातीचे ढिगारे ढासळल्याने नदीपात्र रुंद होत चालले आहे. यामुळे भविष्यात जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे..वळीवडे येथे पंचगंगा नदीवर सुर्वे बंधाऱ्याच्या आधारे गावाला आणि शेतीला पाणीपुरवठा होतो. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी बंधाऱ्याचे बरगे काढण्याचे काम जलसिंचन विभागातर्फे केले जाते. या बंधाऱ्याचे बरगे काढल्यामुळे पुरात नदीच्या पाण्याचा प्रवाह नदीपात्रातून होतो; परंतु दोन वर्षे या बंधाऱ्यावरील बरगे न काढल्यामुळे पाण्याचा दाब बंधाऱ्याच्या वरच्या भागात वाढत गेला. .Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.बंधाऱ्याच्या वरील भागात दाबामुळे नदीपात्र फुगत गेले. पाण्याचा दाब नदीकिनाऱ्यावर असणाऱ्या शेतजमिनीवर वाढत गेल्याने ही जमीन ढासळली असून, त्यामुळे नदीपात्र वाढत चालले आहे. .दाब पडून बंधाऱ्याची क्षमता कमी होऊन बंधारा खचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वी बरगे काढून नदीकिनाऱ्यावरील शेतजमीन वाचवावी, असे मत शेतकरी मांडत आहेत. दरवर्षी बंधाऱ्यावरील बरगे काढण्याचे नियोजन केले जाते; परंतु अचानकपणे पावसाळा सुरू होऊन बंधाऱ्यावर पुराचे पाणी येते, त्यामुळे हे काम करणे शक्य होत नाही..Jyasingpur River : पंचगंगेचा श्वास कोंडला! काळपट, दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शिरोळ तालुक्यात आरोग्य धोक्यात.स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, उत्तर कोल्हापूर. सुर्वे बंधाऱ्यातील बरगे जलसिंचन विभागाने काढावेत, यासाठी जलसिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांशी दोन वर्षे आम्ही संपर्क साधत आहोत. बरगे न काढल्यामुळे जमिनीचे नुकसान तर होत आहेच, परंतु सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेच्या जॅकवेलचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे.उदयसिंह पोवार, अध्यक्ष, पंचगंगा पाणीपुरवठा संस्था, वळीवडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.