कोल्हापूर

Panchganga River : बरगे न काढल्याने पंचगंगेचे पात्र रुंदावले; दोन वर्षांपासून दुर्लक्ष; वळीवडे सुर्वे बंधाऱ्याजवळ शेतजमीन, जॅकवेलला धोका

Riverbank Erosion : पंचगंगा नदीकाठावरील शेतजमीन धोक्यात आली आहे. वळीवडे येथील सुर्वे बंधाऱ्यावरील बरगे दोन वर्षांपासून न काढल्याने नदीपात्र फुगत चालले असून, शेतजमीन ढासळण्यास सुरुवात झाली आहे.
Eroded riverbank near Surve Dam

- प्रवीण जाधवसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गांधीनगर : पंचगंगा नदीवर वळीवडे (ता. करवीर) येथील सुर्वे बंधाऱ्यावरील बरगे न काढल्यामुळे नदी किनाऱ्यावरील माती ढासळू लागली आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूला असणारे मातीचे ढिगारे ढासळल्याने नदीपात्र रुंद होत चालले आहे. यामुळे भविष्यात जमिनीचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे.

