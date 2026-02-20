Panchaganga River : पंचगंगेच्या पात्रात जलपर्णीचा विळखा; काळपट रंगाचे पाणी, जलचरांना धोक्याची शक्यता

इचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याची पातळी पुन्हा कमी होत आहे. सध्या पात्रातून काळपट रंगाचे पाणी वाहत असून जलपर्णीचा विळखा घट्ट होत आहे. .घाट परिसर जलपर्णीने व्यापला असून नदीतील पाणी अधिक गतीने प्रवाहित न झाल्यास जलचरांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.घाट परिसरात असलेल्या बंधाऱ्यात लोखंडी बरगे असल्यामुळे पाणी साठा आहे. यामध्ये जलपर्णी वाढत चालली आहे. घाट परिसर उथळ असल्यामुळे जलपर्णी अधिक वेगाने वाढताना दिसत आहे. सध्या हा परिसर बऱ्यापैकी जलपर्णीने व्यापला आहे..यापूर्वीही अनेक वेळा लोकसहभागातून जलपर्णी काढण्यात आली होती. पण सध्या त्याबाबत उपाययोजना करताना दिसत नाही. नदी पात्रातील पाण्याला काळपट रंग आला असून उग्र वास येत आहे..Khochi Warna River : वारणा नदीत जलपर्णीचा वेगाने फैलाव; खोची परिसरातील नागरिकांकडून उपाययोजनेची मागणी.सध्या शहराला कृष्णा नदीसोबतच पंचगंगा नदीतूनही पाणी पुरवठा केला जात आहे. याबाबत वेळीच दक्षता न घेतल्यास नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.