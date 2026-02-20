कोल्हापूर

Panchaganga River : पंचगंगेच्या पात्रात जलपर्णीचा विळखा; काळपट रंगाचे पाणी, जलचरांना धोक्याची शक्यता

Water Hyacinth Spread : पंचगंगा नदी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. नदी पात्रातील पाण्याची पातळी कमी होत असताना जलपर्णीचा प्रचंड फैलाव झाला आहे. काळपट रंगाचे पाणी आणि उग्र दुर्गंधीमुळे जलचरांना धोका निर्माण झाला
Panchganga river surface

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदी पात्रातील पाण्याची पातळी पुन्हा कमी होत आहे. सध्या पात्रातून काळपट रंगाचे पाणी वाहत असून जलपर्णीचा विळखा घट्ट होत आहे.

