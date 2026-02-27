Kolhapur Cleaning Cmpaign : दोन बोटींतून नदीतील कचरा बाहेर; आपदा मित्रांच्या धडाकेबाज कामगिरीने बदलला घाटाचा चेहरा

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीघाटावरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला ते ज्येष्ठ नागरिक आज एकत्र आले आणि बघताबघता कचऱ्याने विद्रुप झालेला घाट स्वच्छ झाला. प्लास्टिक पिशव्या, देवतांच्या प्रतिमांच्या फ्रेमस, कुजलेले नारळ गोळा करून ते पोत्यात भरण्यात आले. स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी सकाळी सात वाजण्यापूर्वीच स्वयंसेवक, कार्यकर्ते घाटावर आले होते..जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आपदा मित्रांनी दोन बोटींतून नदीतील कचरा काठावर आणण्याचे काम केले. सुमारे चाळीस आपदा मित्र येथे स्वच्छता करत होते.. Kolhapur Cleanliness : जलतीर्थांनी घेतला मोकळा श्वास;कोल्हापूरकरांच्या तीन पिढ्यांच्या सहभागातून स्वच्छता मोहीम.पुरातून वाहून आलेल्या झाडांच्या फांद्या प्रवाहात अडकल्या होत्या. त्याही तेथून हटविण्यात आल्या. राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांसह महिलांनी सर्व कचरा एकत्रित करत घाट स्वच्छ केला. गिर्यारोहक अन्वी घाटगे हिने तिच्या आई-वडिलांसमवेत मोहिमेत सहभाग नोंदविला..‘सकाळ’तर्फे ही जलतीर्थ स्वच्छता मोहीम होणार आहे, हे आम्हाला माहीत होते. त्यामुळे शहाजी कॉलेजमध्ये आम्हाला स्वच्छतेच्या महत्त्वाबद्दल सांगितले होते. अशी स्वच्छता परिसरातील विविध घटकांची झाली पाहिजे, यासाठी समाजातील सर्व घटक आग्रही राहिले पाहिजे. सर्व स्तरांतील लोकांनी अशा मोहिमांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे. जेव्हा जागृती निर्माण होते, तेव्हा अशी चांगली कार्ये घडत असतात.- मयूर कांबळे, विद्यार्थी.Kolhapur Cleaning Cmpaign : अवघ्या अडीच तासांत दोन टन कचरा हटवला; पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा झळाळून निघाला!.या स्वच्छता मोहिमेत आम्ही सर्व ग्रुपमधील सदस्य सहभागी झालो. खूप आनंद झाला. एखादा परिसर जेव्हा स्वच्छ होतो, तेव्हा प्रसन्न होते. कोणीही कुठेही कचरा, घाण टाकतो हे गोष्ट कदापि चांगले नाही. प्रत्येकाला आपले जलस्रोत स्वच्छ असावेत, याची जाणीव पाहिजे. कारण जलस्रोत म्हणजे जीवन आहे. ते जर प्रदूषित झाले तर आपल्याला, उद्योगाला, शेतीला पाणी आपण कसे देणार?, प्रत्येकाने जागरुक राहिले पाहिजे.- वैष्णवी कुंभार, विद्यार्थिनी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.