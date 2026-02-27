कोल्हापूर

Kolhapur Cleaning Cmpaign : दोन बोटींतून नदीतील कचरा बाहेर; आपदा मित्रांच्या धडाकेबाज कामगिरीने बदलला घाटाचा चेहरा

कोल्हापूरातील पंचगंगा नदी घाटावर साचलेला कचरा आज नागरिकांच्या एकजुटीने हटवला गेला. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आपदा मित्रांच्या सहभागामुळे कचऱ्याने विद्रूप झालेला नदीकाठ पुन्हा स्वच्छ व प्रसन्न दिसू लागला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पंचगंगा नदीघाटावरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला ते ज्येष्ठ नागरिक आज एकत्र आले आणि बघताबघता कचऱ्याने विद्रुप झालेला घाट स्वच्छ झाला. प्लास्टिक पिशव्या, देवतांच्या प्रतिमांच्या फ्रेमस, कुजलेले नारळ गोळा करून ते पोत्यात भरण्यात आले. स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी सकाळी सात वाजण्यापूर्वीच स्वयंसेवक, कार्यकर्ते घाटावर आले होते.

