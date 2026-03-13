Kolhapur Crime : पोहाळेत गवताने भरलेल्या ट्रकला आग; चालक जखमी; लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांचा ट्रकला स्पर्श

बाजारभोगाव : पोहाळे तर्फ बोरगाव (ता. पन्हाळा) येथे गवताने भरलेल्या ट्रकला अचानक आग लागल्याची घटना आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या घटनेत ट्रकचालक जखमी झाला असून, ट्रकसह गवताच्या भाऱ्यांचे लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, पोर्ले तर्फ बोरगाव येथील चंद्रकांत डोंब (वय ५५) हे पोहाळवाडी येथून आपल्या ट्रकमधून वाळलेल्या गवताचे भारे घेऊन गावाकडे येत होते. पोहाळे तर्फ बोरगाव येथे मुख्य रस्त्यावर ट्रक आला असता ट्रकचा स्पर्श रस्त्यावर लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांना झाला. .Kolhapur Accident News : कोल्हापूर गगनबावडा राष्ट्रीय मार्गावर भीषण अपघात, दूध वाहतूक टेम्पोचा ब्रेक फेल; तीन दुचाकीला उडविले.यामुळे ट्रकमधील वाळलेल्या गवताने अचानक पेट घेतल्याने काही क्षणातच आगीने रौद्र रूप धारण केले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालक चंद्रकांत डोंब यांनी ट्रक कासारी नदीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जळालेल्या गवताचे भारे रस्त्यात ठिकठिकाणी पडू लागल्याने ग्रामस्थांनी धाव घेतली..दरम्यान, वाळोली रस्त्यावरील पशुखाद्य कारखान्याजवळ ट्रक थांबविण्यात आला. तेथील विजय चोपदार यांच्या बोअरच्या पाण्याच्या सहाय्याने ट्रकला लागलेली आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. .Nanded Accident: नांदेड-किनवट महामार्गावर ट्रक झाडाला धडक; चालक ठार .तसेच जेसीबीच्या सहाय्याने ट्रकमधील पेटणारे गवताचे भारे खाली काढण्यात आले. ग्रामस्थांच्या सहकार्यामुळे अखेर आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. या आगीत ट्रकसह गवताच्या भाऱ्यांचे लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .आग आटोक्यात आणताना चालक चंद्रकांत डोंब यांच्या चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूस, खांद्याला तसेच हातापायाला भाजल्याने दुखापत झाली. त्यांच्यावर बाजारभोगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी कोल्हापूर येथे हलविण्यात आले आहे..दरम्यान, घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या पोहाळे तर्फ बोरगाव चौकातील कोल्हापूर-अनुस्कुरा राज्य मार्गावरील लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारा त्वरित उंचावून स्थलांतरित कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.