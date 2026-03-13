कोल्हापूर

Kolhapur Crime : पोहाळेत गवताने भरलेल्या ट्रकला आग; चालक जखमी; लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांचा ट्रकला स्पर्श

Truck Fire Due to Electric Wires : पन्हाळा तालुक्यातील पोहाळे तर्फ बोरगाव येथे आज सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. वाळलेल्या गवताने भरलेल्या ट्रकचा रस्त्यावर लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांशी संपर्क आल्याने ट्रकने अचानक पेट घेतला.
A hay-loaded truck burns

A hay-loaded truck burns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाजारभोगाव : पोहाळे तर्फ बोरगाव (ता. पन्हाळा) येथे गवताने भरलेल्या ट्रकला अचानक आग लागल्याची घटना आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या घटनेत ट्रकचालक जखमी झाला असून, ट्रकसह गवताच्या भाऱ्यांचे लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
fire
Fire Accident
Electricity
electric wires
Truck

Related Stories

No stories found.