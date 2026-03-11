Kolhapur PS : पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा बालेकिल्ला ढासळला; तर शाहूवाडीत पक्षाला लॉटरी

पन्हाळा : पन्हाळा पंचायत समितीच्या आज झालेल्या सभापती निवडीच्या विशेष सभेत शिवसेनेने राष्ट्रवादीला बरोबर घेत बहुमतावर सभापतिपदी शिवसेनेच्या रवींद्र बंडू पाटील (काटेभोगाव), तर उपसभापतिपदी राष्ट्रवादीच्या भारती शिवाजी पाटील (माले) यांची बिनविरोध निवड करत तालुका पंचायतीवरील जनसुराज्यच्या २५ वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लावल्याने जनसुराज्यचा बालेकिल्ला ढासळला..पंचायत समितीच्या १२ जागांपैकी शिवसेना (शिंदे गट) चार, राष्ट्रवादी(अजित पवार) तीन, जनसुराज्यच्या चार व अपक्ष एक असे बलाबल आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाने पंचायत समितीत सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीबरोबर युती करत बहुमताला गवसणी घातली. . ZP–PS Elections : पन्हाळ्यात जनसुराज्यचा गड ढासळला; तर शाहूवाडीत ‘जनसुराज्य’ची जोरदार मुसंडी.शिवसेनेने प्रथम सभापतिपद घेत सभापतीपदासाठी रवींद्र पाटील व राष्ट्रवादीने भारती पाटील यांचे अर्ज दाखल केले, तर जनसुराज्यने विरोधी बाकावर बसण्याचे ठरवल्याने अर्जच दाखल केले नाही. .त्यामुळे पीठासन अधिकारी तथा तहसीलदार माधवी शिंदे-जाधव यांनी सभापतिपदी रवींद्र पाटील व उपसभापतिपदी भारती पाटील यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. निवडीनंतर नूतन सभापती पाटील यांनी पन्हाळा पंचायत समितीत सर्व समावेशक व पारदर्शक कारभार करणार असल्याचे सांगितले..Kolhapur ZP : ‘जनसुराज्य’च्या आडून राष्ट्रवादीवर दबाव; भाजपचे राजकारण, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशक्य असल्याचाही फायदा .यावेळी गोकुळ संचालक अजित नरके, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, जिल्हा परिषद सदस्य जयंत पाटील, भगवान पाटील, पी. डी. पाटील, जयंत पाटील, शिवाजी सांगळे आदी उपस्थित होते..‘होम पीच’वर जनसुराज्यची पीछेहाटपन्हाळा तालुक्यात उदयास आलेल्या आणि स्थापनेपासून बालेकिल्ला मानल्या गेलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाची यावेळी तालुक्यातच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीपासूनच पीछेहाट झाली. निवडणुकीत पक्षाचा उदय आणि राजकीय पायाभरणी ज्या पन्हाळा तालुक्यात झाली होती. २०१२ चा अपवाद वगळता १९९७ चा नाट्यमय घडामोडीने मिळवलेली पंचायत समितीवरील सत्ता यावेळी संपुष्टात आली..शाहूवाडी पंचायत समितीत सभापती व उपसभापती निवडीत दोन्ही पदे मिळाल्याने जनसुराज्य पक्षाला लॉटरी लागली. प्रियांका तानाजी भोसले यांची सभापती, तर अमरसिंह खोत यांची उपसभापतिपदी निवड झाली. दोन्ही पदांच्या निवडी चिठ्ठ्या काढून झाल्या. प्रथमच जनसुराज्यला येथील पंचायत समितीत सत्ता मिळाली..विरोधी शिवसेना ठाकरे व राष्ट्रवादीची (अजित पवार गट) ४० वर्षांची सत्ता संपुष्ठात आली. तहसीलदार सीमा सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड बैठक झाली. तालुक्यात आमदार विनय कोरे व काँग्रेसचे कर्णसिंह गायकवाड यांच्या युती विरोधात ठाकरे सेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील व राष्ट्रवादीचे मानसिंग गायकवाड यांची आघाडी आहे. .युती व आघाडीला प्रत्येकी चार जागा असे समान बलाबल मिळाल्यामुळे सभापती आणि उपसभापतिपद कोणाला मिळणार, याबाबत तालुक्यात जोरदार चर्चा होती. जनसुराज्याचे अमरसिंह खोत विजयी ठरले. रुद्र बाबासाहेब पाटील या विद्यार्थ्याच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढल्या. सभापती व उपसभापती या दोन्ही पदांवर जनसुराज्य विराजमान झाले..समान मतांमुळे चिठ्ठीवर निवडीसभापती व उपसभापती निवडीवेळी सभापतिपदासाठी जनसुराज्यकडून भोसले, तर ठाकरे सेनेकडून पाटील यांनी अर्ज दाखल केले. त्यावेळी प्रथम हात वर करून मतदान झाले. त्यात भोसले यांना प्रियांका भोसले, अमरसिंह खोत, राजेश पाटील व सुरेश पोवार अशी चार, तर पाटील यांना माधुरी पाटील, लक्ष्मी पाटील, धनश्री पाटील व अभयसिंह चौगुले अशी चार समान मते पडली. त्यामुळे चिठ्ठ्याद्वारे निवड झाली. त्यात सभापतिपदासाठी जनसुराज्यच्या प्रियांका भोसले विजयी ठरल्या. उपसभापतिपदासाठी जनसुराज्यकडून अमरसिंह खोत, तर राष्ट्रवादीकडून अभयसिंह चौगुले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळीही चार विरोधांत चार असे मतदान झाल्याने येथेही चिठ्ठ्याद्वारे निवड झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.