Kolhapur Gour : गव्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्य, पन्हाळा तालुक्यातील घटना; तब्बल तीन तास मृतदेहाची हेळसांड

धनाजी गुरव किसरूळ (ता. पन्हाळा) : येथील शेतकरी बंडा पांडू खोत (वय ८२) यांचा गव्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्यानंतर उपचारादरम्यान शनिवारी पहाटे मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, शुक्रवारी दुपारी सुमारे चारच्या सुमारास बंडा खोत हे वैरणीसाठी खापर मळा येथील शेतात गेले होते. सायंकाळ झाली तरी ते घरी परत न आल्याने नातेवाईकांनी त्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. शोधमोहीम सुरू असताना रात्री साडेआठच्या सुमारास ते शेतात गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आले. गव्यांच्या जोरदार हल्ल्यात त्यांच्या छातीवर तीव्र धडक बसली होती. पोटावर तसेच पायावर गंभीर जखमा झाल्या होत्या. नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने गावात आणून पुढील उपचारासाठी कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ ते जखमी अवस्थेत शेतात पडून राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला होता. त्यामुळे उपचार सुरू असतानाच शनिवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. या घटनेनंतर परिसरातील शेतकऱ्यांनी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली असून वन विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.