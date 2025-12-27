कोल्हापूर

Kolhapur Gour : गव्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्य, पन्हाळा तालुक्यातील घटना; तब्बल तीन तास मृतदेहाची हेळसांड

Gaur Attack Claims Farmer’s Life : किसरूळमध्ये गव्यांच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू; तीन तास शेतात जखमी अवस्थेत पडून.
Gaur Attack Claims Farmer’s Life

Gaur Attack Claims Farmer’s Life

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धनाजी गुरव किसरूळ (ता. पन्हाळा) : येथील शेतकरी बंडा पांडू खोत (वय ८२) यांचा गव्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्यानंतर उपचारादरम्यान शनिवारी पहाटे मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
death
Panhala
CPR District Hospital
attempt to killed

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com