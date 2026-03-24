Jyotiba Temple : परितेत मूक मोर्चा; जोतिबा मंदिरातील भाविकांवरील मारहाणीविरोधात संताप उसळला

राशिवडे बुद्रुक : जोतिबा देवाच्या प्रदक्षिणेसाठी मानाची सासनकाठी घेऊन गेले असता वाडी रत्नागिरी येथील काही पुजाऱ्यांनी गावच्या भाविकांना विनाकारण केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ आज परिते (ता. करवीर) ग्रामस्थांनी निषेध मूक मोर्चा काढला. .भक्तांवर केलेला हा हल्ला आणि आमची बदनामी निंदनीय असून शिवराळ भाषा आणि नारळ डोक्यावर मारण्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. देवस्थान समितीकडे दोषींवर कारवाईसाठी न्याय मागणार अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे..Kolhapur jotiba : जोतिबा डोंगरावर कडकडीत बंद; पुजाऱ्यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध; दर्शन मात्र सुरळीत.परितेच्या भाविकांना पुजारी मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होताच संतापाची लाट पसरली. या प्रकरणाची चुकीची माहिती पुजाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. यातून गावाची बदनामी झाली याविरोधात गावात मूक मोर्चा काढला. आज येथील ग्रामदैवत जोतिबाची यात्रा आहे; मात्र या प्रकरणाने काहीसे नाराजीचे सावट दिसले..सरपंच मनोज पाटील म्हणाले, 'आमच्या ग्रामस्थांना मारहाण केली, पण देवाला वाहिलेले नारळ त्यांच्या डोक्यात फोडण्याचे धाडस केले. हा प्रकार भावना दुखावणारा आहे. वाद मिटला होता सासनकाठी प्रदक्षिणा सुरू असताना पुन्हा पुजाऱ्यांच्या एका घोळक्याने येऊन जोरदार मारहाण केली. .Jyotiba Temple Incident : जोतिबा डोंगरावर हायव्होल्टेज ड्रामा! बिगर सासनकाठी घेऊन आलेल्या मद्यधुंद तरुणांनी थेट पुजाऱ्यांवरच उगारला हात; पहा व्हिडिओ.आम्हाला हा प्रकार समजतात आम्ही पंचायतीत जाऊन मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांनी आम्हालाच कोंडून घालायचा प्रयत्न केला. भाविकांना सर्वत्र पाठलाग करून मारहाण सुरू केली. परिस्थिती कठीण असल्यामुळे नाईलाजाने आम्ही दिलगिरी व्यक्त केली.'.शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख अजित पाटील, शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष जनार्दन पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, एस. डी. पाटील, अजित आ. पाटील आदी उपस्थित होते.