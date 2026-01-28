Kolhapur ZP : पट्टणकोडोलीत राजकीय नाट्य; महाविकास आघाडीची एकजूट ठरली निर्णायक,भाजपसमोर थेट आव्हान

पट्टणकोडोली : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी पट्टणकोडोली गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. गावातील आवाडे विरोधी जवळपास सर्वच नेते एकत्र येत एकच उमेदवार देण्याचा निर्धार केला..दिवसभर सुरू असलेल्या चर्चेनंतर महाविकास आघाडीचे उमेदवार रोहित अरुण जाधव यांना एकजुटीने साथ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार गावातील नेत्यांनी आठ उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडत ‘एकास एक’ लढतीचे आव्हान दिले. .Kolhapur Polls : राजर्षी शाहू आघाडीला नडला जागांचा अट्टहास; एकही उमेदवार विजयी नाही, नव्याने मांडावी लागणार गणितं.त्यामुळे महाविकास आघाडीचे जाधव विरुद्ध भाजपचे महेश ऊर्फ दरगोंडा बसगोंडा पाटील, अशी थेट लढत होणार आहे.पट्टणकोडोली हे १८ हजारांहून अधिक मतदारांचे गाव असून, आमदार राहुल आवाडे यांनी भाजपकडून ९ हजार मतदार असलेल्या चंदूर येथील उमेदवार निश्चित केला. यामुळे पट्टणकोडोलीतील इच्छुक उमेदवारांत मोठी नाराजी झाली..नेते गावकऱ्यांचा केवळ गरजेपुरताच वापर करतात, अशी खंत सोशल मीडियावर व्यक्त होत होती. त्यामुळे गावातून एकच उमेदवार असावा, अशी जोरदार मागणी होती. यापूर्वीही ‘भूमिपुत्राला’ संधी न मिळाल्याची भावना गावकऱ्यांमध्ये कायम आहे. .Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत.१९९० नंतर स्थानिक नेतृत्वाला जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्वाची संधी न मिळाल्याची खंत पट्टणकोडोलीकरांमध्ये आहे. नेत्यांची शिष्टाई ठरली निर्णायक माजी उपसरपंच कृष्णात मसुरकर यांनी पुढाकार घेत साताप्पा भवान, शिरीष देसाई, राजू हुपरे, आण्णासो जाधव, सागर कांबळे, सिद्धार्थ कांबळे यांच्यासह गावातील नेत्यांना एकत्र घेत चर्चा घडवून आणली. .मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, आमदार सतेज पाटील यांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिल्यानंतर महाविकास आघाडीचा उमेदवार निश्चित झाला. यामध्ये जनसुराज्यचे अंबर बनगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भीमसेन कांबळे, रिपब्लिकन पक्षाचे उत्तम कांबळे यांच्यासह अन्य सात उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेतली. त्यामुळे पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील लढत आता अधिक रंगतदार होणार आहे.पट्टणकोडोलीत एकास एक लढत देण्यासाठी अन्य उमेदवारांची माघार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.