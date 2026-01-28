कोल्हापूर

Kolhapur ZP : पट्टणकोडोलीत राजकीय नाट्य; महाविकास आघाडीची एकजूट ठरली निर्णायक,भाजपसमोर थेट आव्हान

BJP Faceoff : पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद गटात निवडणूक प्रक्रियेला कलाटणी देणाऱ्या घडामोडी घडल्या आहेत. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी गावातील नेते एकवटले आणि ‘एकास एक’ लढतीचा निर्णय घेतला.
Local leaders and candidates during nomination withdrawal talks in Pattan Kodoli.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पट्टणकोडोली : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी पट्टणकोडोली गटात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. गावातील आवाडे विरोधी जवळपास सर्वच नेते एकत्र येत एकच उमेदवार देण्याचा निर्धार केला.

