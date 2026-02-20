कोल्हापूर
Jaysingpur Peacock : राष्ट्रीय पक्षीच सापळ्यात! शिरोळ तालुक्यात मोर शिकारीचा धक्कादायक प्रकार उघड
Peacock Hunting Traps : राष्ट्रीय पक्षी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोरांच्या शिकारीसाठी शेतात सापळे लावल्याचा धक्कादायक प्रकार शिरढोण-नांदणी मार्गावर उघडकीस आला आहे. शेतकऱ्याचाच पाय सापळ्यात अडकल्याने हा प्रकार समोर आला. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
जयसिंगपूर : शिरढोण (ता. शिरोळ) येथील नांदणी मार्गावरील ‘फौजदार पट्टी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शेती भागात मोराच्या शिकारीसाठी लावलेले सापळे गुरुवारी (ता.१९) उघडकीस आले. या प्रकाराबाबत शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.