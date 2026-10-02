कोल्हापूर

Kolhapur Road Accident : गांधीनगरची महाविद्यालयीन तरुणी पेठवडगावमधील अपघातात ठार; रस्ता ओलांडताना टेम्पोचे मागील चाक गेले डोक्यावरून...

Peth Vadgaon accident : पेठवडगावच्या गणपती मंदिरासमोर टेम्पोच्या चाकाखाली आल्याने २३ वर्षीय फार्मसी विद्यार्थिनी महेक चावला हिचा जागीच मृत्यू झाला. कॉलेजमधून घरी जाताना हा भीषण अपघात घडला.
Peth Vadgaon Ganpati Temple Accident

Peth Vadgaon Ganpati Temple Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पेठवडगाव : येथील गणपती मंदिरासमोर झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणी जागीच ठार झाली. दुचाकीवरून रस्ता ओलांडत असताना टेम्पोचे पाठीमागील चाक डोक्यावरून गेले. गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात (Kolhapur Road Accident) झाला. महेक दीपक चावला (वय २३, रा. गांधीनगर) असे मृत तरुणीचे नाव आहे.

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