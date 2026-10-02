Kolhapur Road Accident : गांधीनगरची महाविद्यालयीन तरुणी पेठवडगावमधील अपघातात ठार; रस्ता ओलांडताना टेम्पोचे मागील चाक गेले डोक्यावरून...

पेठवडगाव : येथील गणपती मंदिरासमोर झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणी जागीच ठार झाली. दुचाकीवरून रस्ता ओलांडत असताना टेम्पोचे पाठीमागील चाक डोक्यावरून गेले. गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात (Kolhapur Road Accident) झाला. महेक दीपक चावला (वय २३, रा. गांधीनगर) असे मृत तरुणीचे नाव आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, महेक चावला ही पेठवडगाव येथील अशोकराव माने फार्मसी कॉलेजमध्ये एम.फार्म.चे शिक्षण घेत होती. गुरुवारी कॉलेज सुटल्यानंतर ती नेहमीप्रमाणे आपल्या दुचाकीवरून (एमएच ०९ एफएस ६२६८) गांधीनगरच्या दिशेने निघाली होती. ती गणपती मंदिर परिसरात आली असताना रस्ता ओलांडण्याच्या प्रयत्नात तिची दुचाकी टेम्पोच्या (एमएच ४२ टी ०९३३) मागील चाकाखाली आली. टेम्पोचे चाक थेट डोक्यावरून गेल्याने महेकचा जागीच प्राण गेला..Kolhapur Moneylending Crime : अभियंता महिलेकडून सावकारांनी सहा लाखांपोटी वसूल केले 2.5 कोटी; दोन वर्षीय मुलीच्या अपहरणाचाही प्रयत्न, तिघांना अटक.अपघाताची भीषणता पाहून गणपती मंदिर परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. या अपघातानंतर झालेल्या गर्दीमुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. या घटनेची माहिती मिळताच पेठवडगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी नवे पारगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. महेकच्या वडिलांचे गडमुडशिंगी येथे मेडिकल दुकान असून, ती एकटी होती. या अपघाताची नोंद वडगाव पोलिस ठाण्यात झाली असून, तपास पोलिस निरीक्षक गोरख चौधरी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.