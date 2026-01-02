कोल्हापूर

Kolhapur Pink Room : किशोरवयीन मुलींच्या सन्मान, आरोग्य आणि आत्मविश्वासासाठी शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’

Adolescent Girls :देशात व महाराष्ट्रात प्रथमच कोल्हापूर जिल्ह्यात ७७० शाळांमध्ये पिंक रूमची अंमलबजावणी
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : किशोरवयीन मुली वयात येताना त्यांच्या शालेय व सामाजिक जीवनात होणारे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक बदल लक्षात घेता शाळास्तरावर जिल्ह्यातील ८३३ पैकी ७७० शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ही संकल्पना प्रभावीपणे सुरू केली आहे.

Kolhapur
school
ZP
Female
Young Girls
Woman
Healthcare

