PM Kisan Scheme Update : पीएम किसानचे दोन हजार बंद होणार, पती-पत्नी दोघांनाही लाभ; बनावट शेतकऱ्यांची नावांची आली यादी

PM Kisan Scheme Fraud : ओंकार धर्माधिकारी : कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनाचा लाभ घेणाऱ्या साडेतीन हजार व्यक्तींची छाननी सध्या सुरू आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार लाभार्थी हे पती-पत्नी असून, त्या दोघांनाही नियमबाह्यपणे योजनेचा आर्थिक लाभ मिळत आहे. काही जणांकडे शेती नसूनही ते लाभार्थी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे छाननीनंतर नियमबाह्यपणे लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही..योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात. ही योजना शेतकरी कुटुंबासाठी आहे. यामध्ये एका कुटुंबात पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुले असे निश्चित केले आहे. मात्र, यामध्ये काहीजणांनी एकूण शेत जमिनीपैकी काही जमीन पतीच्या, तर काही जमीन पत्नीच्या नावे केल्याने दोन सातबारे निघाले. त्यामुळे या योजनेंतर्गत दोघांनाही योजनेचा लाभ दिला. २०२३ मध्ये ही योजना महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झाली. त्यानंतर या योजनेतील लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय छाननी सुरू झाली..PM Kisan 22nd Installment : नवीन वर्षात 'या' महिन्यात मिळणार पीएम किसानचा २२ वा हप्ता, 'असं' चेक करा तुमचं स्टेटस.केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे साडेतीन हजार लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी निश्चित करून ती जिल्हा कृषी विभागाला पाठवली. या साडेतीन हजार लाभार्थ्यांची चौकशी करून त्यातील नियमबाह्य नावे निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्राथमिक तपासणीत केंद्राच्या यादीतील सुमारे ६० टक्के नावे पती आणि पत्नींची असल्याचे दिसले आहे. योजनेच्या निकषात कुटुंब असा उल्लेख असूनही पती आणि पत्नी स्वतंत्रपणे निधीचे पैसे घेत असतील, तर ते नियमांना डावलून आहे. त्यामुळे आता या नावांची छाननी केली जाणार आहे..जिल्ह्यातील काहीजणांनी आपली जमीन गुंठेवारीमध्ये दिली आहे. मात्र, पूर्वी त्यांच्या नावे सातबारा असल्याने त्यांना अजूनही या योजनेचा लाभ मिळतो. अशा जमिनींचेही सर्वेक्षण करून ही नावे यादीमधून कमी केली जातील.पोर्टल बंद असल्याचा गैरफायदापी. एम. किसान पोर्टल हे २ मे ते २७ ऑक्टोबर या कालावधीत बंद होते. आता ते अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, पोर्टल बंद असल्याचा गैरफायदा घेऊन काहीजणांनी निकषात बसत नसतानाही योजनेसाठी नोंदणी केली. तेही या छाननीमधून स्पष्ट झाले आहे. त्यांचा लाभही बंद करण्यात येईल..