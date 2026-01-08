कोल्हापूर

PM Kisan Scheme Update : पीएम किसानचे दोन हजार बंद होणार, पती-पत्नी दोघांनाही लाभ; बनावट शेतकऱ्यांची नावांची आली यादी

PM Kisan Beneficiary List Fraud : पीएम किसान योजनेतील २ हजार रुपयांचा हप्ता अनेकांचा बंद होणार आहे. पती-पत्नी दोघांनाही लाभ घेणारे व बनावट शेतकऱ्यांची नावे यादीत समोर आली आहेत.
Sandeep Shirguppe
Updated on

PM Kisan Scheme Fraud : ओंकार धर्माधिकारी : कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनाचा लाभ घेणाऱ्या साडेतीन हजार व्यक्तींची छाननी सध्या सुरू आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार लाभार्थी हे पती-पत्नी असून, त्या दोघांनाही नियमबाह्यपणे योजनेचा आर्थिक लाभ मिळत आहे. काही जणांकडे शेती नसूनही ते लाभार्थी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे छाननीनंतर नियमबाह्यपणे लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

