Kolhapur MSEDCL : सूर्यघर योजनेत जादा अनुदानाचा आरोप फेटाळला; ग्राहकांच्या हक्कांसाठी सुहास पाटील ठाम

कोल्हापूर : पी. एम. सूर्यघर योजनेंतर्गत जादा अनुदान मिळविण्यासाठी ग्राहक जास्त सौर क्षमतेची प्रणाली बसवत आहेत, असा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)चा आरोप निराधार आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन (एआयआरईए)चे संचालक सुहास पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली..पाटील म्हणाले, 'पी. एम. सूर्यघर योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान तीन किलोवॉटपर्यंत मर्यादित आहे. तसेच अधिक क्षमतेची सौर प्रणाली बसविल्यास अनुदानाची रक्कम वाढत नाही. राज्य नियम व विद्युत अधिनियमांनुसार ग्राहकांना त्यांच्या भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजेनुसार व मंजूर क्षमतेनुसार सौर प्रणाली बसविण्याचा अधिकार आहे. .Kolhapur Solar Scheme : सौर योजनेचा गोंधळ उघड; आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप, सबसिडीसाठी नागरिक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत.सौर प्रणाली वितरक ग्राहकांवर मोठ्या क्षमतेची प्रणाली बसविण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. हा 'एमएसईडीसीएल' चा आरोप निराधार आहे. या योजनेचे पोर्टल ग्राहकांना स्वत:च्या पसंतीचा पुरवठादार निवडण्याचा व सौर क्षमतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. .संंबंधित विक्रेते त्यांच्या सेवा व उत्पादनांसाठी जबाबदार आहेत. तसेच कोणतीही तक्रार पोर्टलद्वारे नोंदविता येते. ग्राहक निवासी अनुदानाचा व्यावसायिक वापरासाठी गैरवापर करत आहेत. .MSEDCL Solar Policy : महावितरणचा सोलरला 'शॉक'! सौर ऊर्जेवर नव्या मर्यादा, ५० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना बसणार फटका.हा 'एमएसईडीसीएल'चा आरोप दिशाभूल करणारा आहे. 'एमएसईडीसीएल'ची अनेक टप्प्यांवर मंजुरी आवश्यक असते. अशा प्रकरणात विक्रेते किंवा ग्राहकांना दोष देण्याऐवजी मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.'