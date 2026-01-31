PM Viksit Bharat : रोजगारासोबत कौशल्य विकासाचा लाभ; विकसित भारत योजनेला तरुणांचा प्रतिसाद

कोल्हापूर : विकसित भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात देत आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू झालेल्या योजनेत सहभागी होण्यात कोल्हापूरच्या तरुणाईने आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर विभागातून नवोदित आणि पुन्हा रुजू झालेल्या ५६ हजार ८७८ जणांनी नोंदणी केली आहे..सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांना पाठिंबा आणि उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, सामाजिक सुरक्षा सेवा विस्तारीत करण्यासह १८ ते ३५ वयोगटांमधील युवकांना रोजगार तसेच त्यांच्यात कौशल्य विकासाला संधी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२५ पासून पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना सुरू केली. .UIIC Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू, जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनच्या (ईपीएफओ) माध्यमातून चालविण्यात येत असलेल्या या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ईपीएफओच्या कोल्हापूर विभागाने नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली. त्याबाबत जनजागृती केली. .आतापर्यंत कोल्हापूर विभागात झालेल्या एकूण नोंदणीपैकी ५० टक्के नोंदणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे. त्यापाठोपाठ सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. तरुणाई आणि कंपन्यांना ३१ जुलै २०२७ पर्यंत या योजनेत सहभागी होता येणार आहे..Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज.आर्थिक साक्षर व्हावे लागणारईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असतील. तसेच ज्यांचा पगार एक लाखापर्यंत आहे अशा तरुणाईला या योजनेतील प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ मिळणार आहे. त्यातील साडेसात हजार रुपयांचा पहिला हप्ता सहा महिने नोकरी केल्यानंतर, तर उर्वरित रकमेचा दुसरा हप्ता वर्षभर नोकरी केल्यानंतर दिला जाणार आहे. त्यांसह त्यांना आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमही पूर्ण करावा लागणार आहे..नोंदणी केलेल्या तरुणाईची जिल्हानिहाय आकडेवारीजिल्हा नवोदित तरुणाई पुन्हा रुजू झालेले कर्मचारीकोल्हापूर ८९२४ १६८६४सातारा ६००९ १२२५०सांगली २५९६ ३३३२रत्नागिरी १९०४ ४३२४सिंधुदुर्ग २३७ ४३८एकूण १९६७० ३७२०८.युवकांसह कंपन्यांना अशी मिळणार मदतया योजनेत नोंदणीच्या माध्यमातून सहभागी होणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रात पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या युवकांना १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. नवोदितांना रोजगार देणाऱ्या आणि कोरोनात नोकरीतून बाहेर पडलेल्या आणि त्यांना आता पुन्हा नोकरीत रुजू करून घेतलेल्या कंपन्यांना (आस्थापना) प्रति कर्मचारी तीन हजार रुपये इतके प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना योजनेच्या दोन वर्षांनंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे..उत्पादन क्षेत्रात कार्यन्वित असणाऱ्या आस्थापनांचा टक्का वाढला पाहिजे. त्यासह रोजगार निर्मितीही व्हावी याकरिता प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर विभागात सहा महिन्यात ५६ हजार ८७८ कामगारांनी नोंदणी केली आहे. या नोंदणीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.- उमेश बोरकर, प्रादेशिक आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधी कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.