PM Viksit Bharat : रोजगारासोबत कौशल्य विकासाचा लाभ; विकसित भारत योजनेला तरुणांचा प्रतिसाद

Employment Scheme : देशातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजनेला कोल्हापूर विभागातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. हजारो युवकांनी नोंदणी करून रोजगार आणि आर्थिक मदतीची संधी मिळवली आहे.
Youth registering for employment benefits under PM Viksit Bharat Scheme.

संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : विकसित भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात देत आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू झालेल्या योजनेत सहभागी होण्यात कोल्हापूरच्या तरुणाईने आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर विभागातून नवोदित आणि पुन्हा रुजू झालेल्या ५६ हजार ८७८ जणांनी नोंदणी केली आहे.

