Police Constable Death : चंदगड हादरलं! 42 वर्षीय पोलिसानं स्वत:वर गोळी झाडून संपवलं आयुष्य; लष्करात 17 वर्षे बजावलीये सेवा, सध्या मुंबईत होते कार्यरत

कोवाड : नागरदळे (ता. चंदगड) येथे पोलिस शिपाई दयानंद कृष्णा पाटील (वय ४२) यांनी कौटुंबिक वादातून घरी डबल बार बंदुकीतून तोंडाजवळ गोळी झाडून घेत आत्महत्या (Maharashtra Police Constable Dies in Chandgad) केली. हा प्रकार मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमार घडला. त्यापूर्वी कौटुंबिक वादासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी हवेत गोळीबार केल्याचे पुढे आले आहे..माहिती मिळताच चंदगड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वडील कृष्णा पाटील यांनी फिर्याद दिली. पोलिस उपअधीक्षक रामदास इंगवले, निरीक्षक एन. आर. चौखंडे, उपनिरीक्षक आकाश भिंगारदिवे यांनी तपासाला गती दिली आहे..दरम्यान, नागरदळे (ता. चंदगड) येथे पोलिस शिपाई दयानंद कृष्णा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलिसांनी सांगितले की, त्यांनी आत्महत्येपूर्वी हवेत दोनदा गोळीबार केला होता..Tandulwadi Accident : इरफान बनला 'देवदूत'! चिमुकल्याला बुडताना पाहून थेट विहिरीत मारली उडी अन् चौघांचा वाचवला जीव; डोळ्यांदेखत गाडी 200 फुटांवरूनच....याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : पाटील लष्करी सेवेतून १७ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झाले होते. सध्या ते मीरा-भाईंदर येथे वाहतूक शाखेकडे पोलिस शिपाई म्हणून कार्यरत होते. त्यांना मुलगा व मुलगी आहे. ते कुटुंबासह तेथे राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून पत्नी व त्यांच्यात वाद होता. त्यातून त्यांनी आठ दिवसांपूर्वी पत्नी व मुलांना सासुरवाडीला पाठविले होते..काल सकाळी ते मुंबईवरून गावी आले. घरगुती वादाबाबत दुपारी पंचांसमवेत गावाबाहेरील शेतात बैठक झाली. बैठकीला सासुरवाडीचे लोकही होते. त्यात वाद मिटविण्यात यश आले. बैठक झाल्यानंतर दयानंद यांनी गाडीतील बंदूक काढून हवेत दोनवेळा गोळीबार केला. त्यावेळी उपस्थितांनी त्यांना जाब विचारला असता आनंदाच्या भरात गोळीबार केल्याचे त्यांनी सांगितल्याची चर्चा घटनास्थळावर होती. त्यानंतर ते घरी आले. गोळीबार हवेत केल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच चंदगड पोलिसांनी पोलिसपाटील यांच्या माध्यमातून त्याची माहिती मागितली..Tandulwadi Accident : 15 जूनला शाळा सुरू होणार म्हणून लाडक्या बहिणींना देवदर्शनाला नेलं, पण..; MSRDC च्या 'त्या' एका दुर्लक्षामुळं 8 जणांचा गेला नाहक बळी!.त्यामुळे पोलिसपाटील दयानंद यांच्या घरी गेले व हवेत गोळीबार केल्याची माहिती पोलिसांनी मागितल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्यांनी सरावासाठी गोळीबार केल्याचे सांगितले व थोड्या वेळाने त्यांनी घरातील आतील खोलीत जाऊन दरवाजा बंद केला व स्वतःवर गोळीबार करून घेतला. घरात खुर्चीवर बसून फार जवळून स्वतःवर गोळी झाडली. त्यामुळे डोके व चेहऱ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. गोळी झाडल्यानंतर अतिप्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.