Ichalkaranji Powerloom : इचलकरंजी यंत्रमाग कामगारांना दिलासा? १ जानेवारीपासून प्रतिमीटर ६ पैसे महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याचे आवाहन

Workers Await Industrial Peace : डिजिटल व्यवहार, वाढती महागाई आणि घटते उत्पन्न यामुळे कामगारांवरील आर्थिक ताण वाढत असताना, २०२६ मध्ये तरी वाढीव महागाई भत्ता मिळणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
Powerloom workers at textile units in Ichalkaranji await DA hike implementation.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी येथील यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या २०१३ रोजी झालेल्या संयुक्त करारानुसार २०२५ साठी होणाऱ्या मजुरीवाढीअंतर्गत महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. या करारानुसार वाढीव महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. तो पीस रेटवर रूपांतरित करून प्रतिमीटर ६ पैसे इतका निश्चित केला आहे.

