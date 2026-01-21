Ichalkaranji Powerloom : इचलकरंजी यंत्रमाग कामगारांना दिलासा? १ जानेवारीपासून प्रतिमीटर ६ पैसे महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याचे आवाहन

इचलकरंजी : इचलकरंजी येथील यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या २०१३ रोजी झालेल्या संयुक्त करारानुसार २०२५ साठी होणाऱ्या मजुरीवाढीअंतर्गत महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. या करारानुसार वाढीव महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. तो पीस रेटवर रूपांतरित करून प्रतिमीटर ६ पैसे इतका निश्चित केला आहे..२०१३ रोजी झालेल्या करारानुसार दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढ देण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार सध्याची वाढ ०.०५५७ पैसे इतकी होते, मात्र ही रक्कम पूर्णांकात रूपांतरित करून ५२ पिकास मीटरच्या आधारे प्रतिमीटर सहा पैसे इतकी महागाई भत्ता वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी.या निर्णयानुसार इचलकरंजीतील यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांना १ जानेवारी २०२६ पासून ६ पैसे महागाई भत्ता वाढ अादा करण्यात यावे, असे आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, पुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, इचलकरंजीचे उपविभागीय अधिकारी दीपक शिंदे, सहायक कामगार आयुक्त इचलकरंजी जानकी भोईटे यांनी संयुक्तपणे केले आहे..दरम्यान, यंत्रमाग कामगारांना २०१३ रोजी झालेल्या करारानुसार २०१६ पर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ देण्यात आली आहे. तर २०१७ पासून केवळ कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून केवळ औपचारिक तत्त्वावर महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचे आवाहन करण्यात येते..Mill Workers House: गिरणी कामगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' जागेवर उंच निवासी इमारती उभारणार; बीएमसीचा मोठा निर्णय.प्रत्येक्षात आठ वर्षापासून ही वाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे २०२६ मध्ये तरी शहरातील औद्योगिक शांतता राहावी यासाठी मालक व कामगार संघटना ही वाढ करणार की नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.