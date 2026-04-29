Prada Kolhapuri Chappal : ‘प्राडा मेड इन इंडिया इन्स्पायरर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल’, कापशी पायतानचा ब्रॅण्ड प्राडाने स्वीकारला

Kolhapuri Chappal Global Recognition : इटालियन फॅशन ब्रँण्ड असलेल्या प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलच्या कलेचे महत्त्व मान्य केले. या कलेसह चप्पलपासून प्रेरणा घेऊन मर्यादित आवृत्तीतील (लिमिटेड एडिशन) नवीन सॅंडल्स (चप्पल) सोमवारी बाजारात आणली. त्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटकांतील कुशल कारागिरांची मदत घेतली. त्याने कोल्हापुरी चप्पलं नव्याने जगासमोर पोहोचली आहे..गेल्यावर्षी प्राडाने उन्हाळी फॅशन महोत्सवात कोल्हापुरी चपलाचा वापर केला; मात्र कोल्हापूर आणि कारागिरांना श्रेय दिले नसल्याने वाद निर्माण झाला. त्यावर जुलै आणि ऑक्टोंबरमध्ये प्राडाचे पथक कोल्हापुरात आले. त्यांनी येथील कारागीर, उत्पादक, विक्रेत्यांशी संवाद साधला. चप्पलचा ढाचा, कलाकुसरीची माहिती घेतली. पुढे या हस्तकलेला जगभर नेण्यासह कारागिरांना सहकार्य, कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली..डिसेंबर मध्ये सुरू केलेल्या 'प्राडा मेड इन इंडिया इन्स्पायरर्ड बाय कोल्हापुरी चप्पल' या प्रकल्पाअंतर्गत त्यांनी सोमवारी लिमिटेड एडिशनअंतर्गत चप्पल्स बाजारात आणली आहेत. या नव्या चप्पलचा संग्रह त्यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटकातील पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल तयार करणाऱ्या कुशल कारागिरांकडून तयार करून घेतला आहे. त्यासाठी लिडकॉम (संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अँड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) आणि लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) यांचे सहकार्य मिळाले. त्याबाबतची माहिती प्राडाने सोशल मीडिया आणि त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दिली आहे..Kolhapuri chappal: 'कोल्हापुरी चप्पल' होणार अधिक आकर्षक, आरामदायी; ८६ लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्याची मंत्री तटकरेंची सूचना.'मौजे पुडा कापशी'चा ढाचा...प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलपासून प्रेरणा घेऊन नवीन चप्पल तयार केल्याचा आनंद आहे. यासाठी त्यांनी मौजे पुडा कापशी या कोल्हापुरी चप्पलच्या ढाच्याचा आधार घेतला आहे. असे नवीन चप्पल मार्केटमध्ये आणताना त्यांनी मूळ ढाचा बदलू नये, अशी अपेक्षा इंगा लेदर्सचे मालक शुभम सातपुते यांनी व्यक्त केली. प्राडाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा कोल्हापुरी चप्पल जगभरात पोहोचले आहे. त्याचा निश्चितपणे कोल्हापुरातील कारागीर, उत्पादकांना उपयोग होणार असल्याचे ते म्हणाले..'सकाळ'च्या भक्कम पाठबळाचे फलितप्राडाबाबत कोल्हापुरी चप्पलवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यावर 'सकाळ'ने पुढाकार घेत यातून सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्ससह संबंधित सर्व घटकांची १० जुलै २०२५ रोजी बैठक घेतली. त्यात कोल्हापुरी चप्पलचे जागतिक पातळीवर ब्रॅंडिंग आणि कारागिरांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण असा मुद्दा पुढे आला. याला अनुसरूनच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने असा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची हमी दिली. त्याबाबत करार केला..प्राडाचे पथक कोल्हापुरात येण्यापूर्वी ३१ जुलै २०२५ रोजी 'कोल्हापुरी चप्पलचे 'लिमिटेड एडिशन' आवश्यक असा मुद्दा 'सकाळ'ने मांडला. आता प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलपासून प्रेरित होऊन लिमिटेड एडिशन चप्पल बाजारपेठेत आणली. हे सर्व कोल्हापुरी चप्पलचे कारागीर, उत्पादक, विक्रेत्यांना भक्कम पाठबळ देण्यासाठी 'सकाळ'च्या भूमिकेचे फलित आहे.