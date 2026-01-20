Kolhapur ZP : आमदारकीनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद! प्रा. दिनकरराव मुद्राळे यांचा दुर्मीळ उलटा राजकीय प्रवास

आमदार, खासदार घडवणारी कार्यशाळा म्हणजे जिल्हा परिषद. म्हणून जिल्हा परिषदेला मिनी विधानसभा असेही म्हटले जाते. जिल्ह्याच्या राजकारणातील अनेक दिग्गजांनी आपला पहिला राजकीय प्रवास जिल्हा परिषदेतून सुरू केला. .त्यानंतर यापैकी बहुंताशजण आमदार, खासदार आणि केंद्रात व राज्यात मंत्रीही झाले. पण, याला एक अपवाद ठरला ते म्हणजे प्रा. दिनकरराव मुद्राळे. आण्णा नावाने परिचित असलेले प्रा. मुद्राळे पहिल्यांदा आमदार झाले आणि त्यानंतर ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. उलटा प्रवास करणारे प्रा. मुद्राळे हे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या यादीतील दुर्मीळ नाव..ZP Solapur: साेलापूर जि. प. सदस्यांना मिळणार १० कोटींचा निधी; पहिल्याच बैठकीत सेस फंडातून सदस्यांना निधी देण्याचे नियोजन!.प्रा. मुद्राळे यांचा जन्म हातकणंगले तालुक्यातील कुंभोज येथे झाला. मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या प्रा. मुद्राळे यांना पहिल्यापासूनच सामाजिक कमाची आवड असल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव, वक्तृत्व क्लब असे उपक्रम त्यांनी राबवले. .तरुण असताना गावांतील ग्रामपंचायत, सेवा संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांनी भाग घेतला. तेथून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. भाई माधवराव बागल यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला. .Kolhapur ZP : उपाध्यक्षपदाच्या अनुभवावर अध्यक्षपद; पाचवेळा खासदार कै. बाळासाहेब माने यांची नेतृत्वगाथा.यात त्यांना दोनवेळा कारावासही झाला. या चळवळीच्या दरम्यान कै. बागल यांच्या घरात झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी पहिल्यांदा भाषण केले. हे काम करत असतानाच त्यांचा परिचय कै. रत्नाप्पा कुंभार यांच्याशी झाला. त्यानंतर जिल्ह्याच्या समाजकारण, राजकारणात कुंभार-मुद्राळे ही जोडी अनेक वर्षे एकत्र होती..कै. मुद्राळे प्रजा परिषदेकडे वळले. या संघटनेचे तालुका सचिव, अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले. १९४८ मध्ये प्रजा परिषदेचे विलीनीकरण काँग्रेसमध्ये झाले. त्यात कै. मुद्राळे काँग्रेसचे संस्थापक सरचिटणीस होते, नंतर ते जिल्हाध्यक्षही झाले. .माधवराव बागल बाहेर पडल्यानंतर त्यांचा पुन्हा कै. कुंभार यांच्याशी संपर्क आला. त्यातून काँग्रेसच्या उभारणीसाठी त्यांनी जिल्हा पिंजून काढला. त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन १९६२ मध्ये त्यांना करवीरमधून विधानसभेची उमेदवारी मिळाली आणि पहिल्यांदा ते आमदार झाले..विधानसभेतही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. पुढे १९७२ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा कुंभोज गटातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली आणि जिंकले. याच काळात ते उपाध्यक्ष होते. त्यानंतर १९७७ मध्ये ते हेर्ले गटातून जिल्हा परिषदेवर आले आणि पहिल्या सभागृहाचे अध्यक्ष झाले. .१९७७ ते ७९ असे दोन वर्षे ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. कोणतेही पद असो किंवा नसो, कोणतेही विकासकाम असेल, तर उत्तम प्रकारे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा पिंड त्यांनी आयुष्यभर जपला हेच त्यांच्या यशाचे गुपित होते..विविध संस्थांत भूषवली पदेलिफ्ट एरिगेशन, जिल्हा बँकेचे १३ वर्षे संचालक, एक वर्ष अध्यक्ष, हातकणंगले खरेदी-विक्री संघाचे संस्थापक अशा स्थानिक संस्थांबरोबरच नवी दिल्लीच्या नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन, राज्य कन्झ्युमर्स फेडरेशन, गृहनिर्माण मंडळ, पंचगंगा कारखान्याचे संस्थापक संचालक, नंतर कारखान्याचे उपाध्यक्ष अशा विविध संस्थावर त्यांनी चांगले काम केले. त्यातून त्यांना परदेश दौऱ्याचीही संधी मिळाली.. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२५ मे १९७७ ते १५ फेब्रुवारी १९७९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.