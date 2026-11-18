पुनाळ : येथील कासारी खोऱ्यातील १२ गावांचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या पुनाळ-तिरपण धरण संस्थेच्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती काम महिनाभरात पूर्ण करण्यात धरण संस्थेला यश आले (Punal Tirpan dam latest news) आहे..बंधारा दुरुस्तीसाठी वार्षिक सभेत उपाययोजना करण्याचे सर्वानुमते ठरले होते. त्याचाच भाग म्हणून अध्यक्ष मारुती पाटील, उपाध्यक्ष नारायण येरुडकर व संचालक मंडळाच्या पुढाकाराने बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले होते. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत संस्थेने दुरुस्तीचे काम हाती घेतल्यानंतर सभासदांचा रोष ओढवला होता. पण, मातीचा बंधारा घालून पिण्याच्या पाण्याची व शेतीच्या पाण्याची योग्य तजवीज केल्याने सभासदांतून समाधानाची भावना निर्माण झाली..बंधाऱ्याला ७४ वर्षे पूर्ण झाल्याने दरवर्षी संस्था स्वखर्चातून दुरुस्ती करत असते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून दुरुस्ती कामाचा प्रारंभ केला होता. अहोरात्र कष्ट घेत महिनाभरात काम पूर्ण झाले. सध्या दुरुस्ती बंधाऱ्यात लोखंडी प्लेटा टाकून पाणी अडविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेती, पिण्याच्या पाण्याची वानवा होणार नाही..Bhudargad Farmer Subsidy : भुदरगडच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 11 हजार 466 जणांच्या खात्यात जमा झाले 5.73 कोटींचे अग्रिम अनुदान; 'या' शेतकऱ्यांचे पैसे अद्याप प्रलंबित.बंधाऱ्याचे एकूण २८ पिलरचे तळापासून बांधकाम नव्याने केले आहे. प्रत्येक पिलरची उंची १५ फूट व रुंदी तीन बाय साडेतीन फूट केली आहे. मजबूत काम झाल्याने गळती थांबली आहे. दुष्काळी परिस्थिती असूनही संचालक मंडळ, सभासद, शेतकरी यांनी संस्थेवर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल सर्वांचे आभार.-मारुती पाटील, संस्थाध्यक्ष, पुनाळ-तिरपण धरण.दृष्टिक्षेपात बंधारास्थापना- १९५३कार्यक्षेत्र -१२ गावेना नफा ना तोटा तत्त्वावर संस्था चालवली जातेगाळ्यांत पाच प्लेटाद्वारे पाणी अडविले जातेसिंचन क्षेत्र- २५००० हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.