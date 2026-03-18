Pune Bangalore Highway Accident : देवदर्शनावरून परतताना काळाचा घाला! पुणे–बंगळूर महामार्गालगत पिकअप पलटी; 11 भाविक जखमी, तिघांची प्रकृती गंभीर

Pune Bangalore Highway Accident : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या आप्पाचीवाडी मार्गावर श्री हालसिद्धनाथ कारी देवस्थानाजवळील धोकादायक वळणावर पिकअप वाहन पलटी होऊन ११ भक्त जखमी झाल्याची (Appachiwadi road accident Nipani devotees injured) घटना मंगळवारी (ता. १७) सकाळी सुमारे साडेसातच्या दरम्यान घडली. .जखमींपैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना कोल्हापूर व कागल येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे, तर उर्वरित ९ जणांवर निपाणी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आडी (ता. निपाणी) येथील एकूण १५ जण पिकअप वाहनातून तारळे खुर्द (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. दर्शन आटोपून परतत असताना आप्पाचीवाडी मार्गावरील वळणावर चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने पिकअप पलटी झाली..या अपघातात चालक अनिल बाळू कुंभार (वय ३८) यांच्यासह दिनकर मल्लू खांडेकर, नामदेव मल्लू कुंभार, आण्णाप्पा मल्लू कबुरे, रेखा शिवाजी हेर, बाबू खांडेकर, पांडुरंग भीमराव हरेर, बाळू कल्लाप्पा बन्ने, मल्लू भोसले, जोतिबा कुंभार आदी जखमी झाले आहेत. वाहनाच्या मागील भागात बसलेले प्रवासी एकमेकांवर आदळल्याने तसेच काहीजण वाहनाखाली अडकल्याने जखमींची संख्या वाढली..अपघाताची माहिती मिळताच उपनिरीक्षक शिवराज नाईकवडी यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली व स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढून निपाणी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. निंगाप्पा बन्ने, पांडुरंग हरेर आणि बाळू बन्ने यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यापैकी दोघांना कोल्हापूर, तर पांडुरंग हरेर यांना कणेरीमठ येथील सिद्धगिरी रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून अधिक तपास सुरू आहे.