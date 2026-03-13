Pune-Bangalore Highway Accident : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; शिरोली पुलाजवळ, भरधाव मोटार बॅरिकेड्सला धडकली

नागाव : पुलाची शिरोली येथील मदरसासमोरील वळणावर भरधाव मोटार सिमेंटच्या बॅरिकेड्ला धडकली. या अपघातात सुमारे एक टनाचे बॅरिकेड दहा फूट लांब सरकून मोटार बॅरिकेडवरच अडकून राहिली. .आज पहाटे तीनच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात मोटारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच एक प्रवासी जखमी झाला आहे, मात्र रात्री उशिरापर्यंत शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली नव्हती..Pune Kolhapur Highway accident : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर भीषण अपघात, पत्नी जागीच ठार तर पती गंभीर.याठिकाणी वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वळणापूर्वी प्रवाशांना सावध करण्यासाठी आवश्यक असलेले दिशादर्शक फलक लावणे आवश्यक आहे. भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनचालकांना वळणाचा अंदाज येत नसल्याने गाड्या थेट बॅरिकेड्सवर जाऊन आदळत आहेत. .महामार्ग प्राधिकरणाच्या निष्काळजीपणामुळे हे अपघात होत असल्याचा आरोप वाहनचालकांकडून केला जात आहे. रस्ते कामाच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसताना वाहतूक सुरू ठेवल्याने वाहनधारकांचा जीव धोक्यात आला आहे. .Kagal Accident : पुणे-बंगळूर महामार्गावर भीषण अपघात; कागलच्या ३६ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू.वारंवार होणाऱ्या या अपघातांना नेमके जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुलाची शिरोली येथे भरधाव मोटार बॅरिकेड्सला धडकली; पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.