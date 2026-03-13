कोल्हापूर

Pune-Bangalore Highway Accident : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; शिरोली पुलाजवळ, भरधाव मोटार बॅरिकेड्सला धडकली

Car Accident : अपघातात एक प्रवासी जखमी झाला असून मोटारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्याने वाहनचालकांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
A damaged car remains stuc

A damaged car remains stuc

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागाव : पुलाची शिरोली येथील मदरसासमोरील वळणावर भरधाव मोटार सिमेंटच्या बॅरिकेड्‌ला धडकली. या अपघातात सुमारे एक टनाचे बॅरिकेड दहा फूट लांब सरकून मोटार बॅरिकेडवरच अडकून राहिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
Pune Bangalore National Highway
road accident
River
MIDC
Bridge River

Related Stories

No stories found.