Graduate Teacher Voters,: जिल्ह्यात ९१ हजार पदवीधर, १० हजार शिक्षकांची नोंदणी

कोल्हापूर, : राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, पुणे विभागातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूकही जाहीर झाली आहे. २३ ऑक्टोबरला मतदार होणार असून, निवडणुकीची आचारसंहिता आजपासून लागू झाली. जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यापर्यंत ९१ हजार ४०० पदवीधरांनी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. .शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी १० हजार २१५ जणांनी नोंदणी केली आहे. पुरवणी यादीतील नावे समाविष्ट करून अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल. या निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता जाहीर झाली असून, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांवर प्रभाव टाकणारा कोणताही निर्णय अथवा कृती प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष यांना करता येणार नाही. असे केल्यास तो आचारसंहितेचा भंग मानून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली. .Maharashtra MLC Election 2026 : पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदानाची तारीख ठरली; आजपासून आचारसंहिता लागू.२६ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदान करू इच्छिणाऱ्यांना २६ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. पदवीधर नोंदणीसाठी एक जानेवारी २०२२ पूर्वीचा पदवीधर असणे ही अट आहे, तर शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी एक जानेवारी २०२२ पूर्वी अनुदानीत, विनाअनुदानीत, कायम विनाअनुदानीत संस्थेत माध्यमिक आणि त्यावरील स्तरात तीन वर्षे अध्यापन केले असले पाहिजे, अशी अट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.