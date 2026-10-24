Graduate Election: ‘शिक्षक’साठी ८८.६२ टक्के चुरशीने मतदान ;पदवीधर’साठी ६३.८३ टक्के; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद, मंगळवारी होणार फैसला

कोल्हापूर: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदानावेळी आज शहरासह जिल्ह्यात चुरस पाहायला मिळाली. दोन्ही मतदारसंघाच्या मिळून २८२ मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच पदवीधर व शिक्षक मतदारांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्या. सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत ‘पदवीधर’मध्ये सुमारे ६३.८३ टक्के व ‘शिक्षक’मध्ये ८८.६२ टक्के मतदान होऊन उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. आता पुणे येथे मंगळवारी (ता. २७) होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांच्या नजरा आहेत..कोल्हापूर जिल्ह्यातून ‘पदवीधर’साठी डॉ. स्मिता जाधव, तर ‘शिक्षक’साठी आमदार प्रा. जयंत आसगावकर व कौस्तुभ गावडे रिंगणात आहेत. ‘पदवीधर’साठी एक लाख १४ हजार ५६२ मतदारांपैकी सुमारे ७३ हजार १२८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावून ६३.८३ टक्के इतके मतदान झाले. यामध्ये ५० हजार ६४० पुरुष व २२ हजार ४८८ महिला मतदारांनी हक्क बजावला. तर ‘शिक्षक’साठी १२ हजार २९९ मतदारांपैकी १० हजार ८९९ मतदान झाले. याची टक्केवारी ८८.६२ टक्के इतकी आहे. यामध्ये सात हजार ०७ पुरुष व तीन हजार ८८९ महिला मतदारांनी मतदान केले..जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघासाठी २१२ व शिक्षक मतदारसंघासाठी ७० मतदान केंद्रे होती. यातील ‘पदवीधर’साठी शहरात ६९ मतदान केंद्रांवर मतदान झाले. यामध्ये ताराराणी विद्यापीठ, महाराष्ट्र हायस्कूल, एस. एम. लोहिया, पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूल, तवनाप्पा पाटणे हायस्कूल, प्रिन्स शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल, न्यू हायस्कूल, देशभूषण हायस्कूल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, एस्तेर पॅटर्न हायस्कूल, वालावलकर हायस्कूल, श्रीराम विद्यालय, शहाजी लॉ कॉलेजसह विविध मतदान केंद्रांवर सकाळी आठ वाजल्यापासून मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या, तर शिक्षक मतदारसंघासाठी भवानी मंडपातील मेन राजाराम हायस्कूलमध्ये दोन मतदान केंद्रांवर ही सकाळी आठपासूनच शिक्षकांनी रांगा लावल्या होत्या. यावेळी नवमतदारांसह मतदारांमध्ये ही मोठा उत्साह दिसला. सकाळी १० वाजता एस्तेर पॅटर्न केंद्रावर १६ टक्के, ११ वाजता ताराराणी विद्यापीठ केंद्रावर सरासरी २० टक्के, शहाजी लॉ कॉलेज येथे २० टक्के, पावणेअकराच्या सुमारास तवनाप्पा पाटणे हायस्कूल केंद्रावर १५ टक्के इतके मतदान झाले. जिल्ह्यात सकाळच्या टप्प्यात ‘पदवीधर’साठी १०.२५ टक्के व ‘शिक्षक’साठी १५.३३ टक्के मतदान झाले. दुपारपर्यंत बहुतांश सर्वच केंद्रांवर रांगा होत्या. दुपारी काही वेळ रांगा कमी झाल्या. परंतु पुन्हा केंद्रांवर गर्दी होऊन दुपारी चारपर्यंत कायम राहिली.उमेदवारांच्या संख्येमुळे ‘पदवीधर’ची मतपत्रिका मोठी‘पदवीधर’मतदारसंघासाठी ४७ उमेदवार रिंगणात असल्याने मतपत्रिका यावेळी मोठी होती. त्यामुळे मतदान करून त्याची घडी घालून ती मतपेटीत टाकताना थोडा वेळ लागत होता.यादीत नावे नसल्यानेशिक्षकांना मनस्तापभवानी मंडप परिसरातील मेन राजाराम हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या मतदान केंद्रावर आज सकाळी काही शिक्षक मतदानासाठी आले होते. परंतु त्यांची नावेच यादीत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना मनस्ताप झाल्याचे पाहायला मिळाले. यंत्रणेच्या अनास्थेचा फटका बसल्याच्या भावना ही यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.नवमतदारांमध्ये उत्साह‘पदवीधर’साठी पहिल्यांदाच नोंदणी झालेल्या तरुण नवमतदारांमध्ये मोठा उत्साह दिसला. मतदान झाल्यानंतर सेल्फी घेणारे नवमतदार शहरातील अनेक केंद्रांवर पाहायला मिळाले.गडमुडशिंगी केंद्रावर मंडप नसल्याने नाराजीगडमुडशिंगी येथील पदवीधर मतदारसंघाच्या केंद्रावर मतदारांसाठी मंडप उभे केले नव्हते. त्यामुळे मतदारांना उन्हातच रांगेत उभे राहावे लागले. याबद्दल मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन नंतर मंडप उभारण्यात आले..पदवीधर’च्या मतदारांचा हेलपाटालक्षतीर्थ वसाहत येथील पती-पत्नींचे पदवीधरसाठी मतदार यादीत नाव होते. त्यांचे मतदान एस्तर पॅटर्न येथील केंद्रावर होते. त्यांचे नाव ऑनलाइन’द्वारे यादीत दिसत होते. परंतु, प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर गेल्यावर तेथील यादीत नाव नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा नाहक हेलपाटा झाला. यंत्रणेचा भोंगळ कारभार ठळकपणे यावेळी दिसून आला.जिल्ह्यात ‘पदवीधर’साठी यंदा ५ टक्के मतदान घटलेमागील (२०२०) ‘पदवीधर’च्या निवडणुकीसाठी ६८.०९ टक्के मतदान झाले होते. त्यामध्ये यंदा ५ टक्के घट होऊन ६३.८३ टक्के मतदान झाले. तर शिक्षक मतदारसंघात गतवेळी (२०२०) ८६.५० टक्के इतके मतदान झाले होते. त्यामध्ये यंदा भर पडून ते ८८.६२ टक्के इतके मतदान झाले.तालुकानिहाय मतदान तालका शिक्षक पदवीधरआजरा ८८.२२ टक्के ५८.८५ टक्केराधानगरी ६८.८८ ५५.५८चंदगड ९०.४१ ६४.५७गडहिंग्लज ९२.६५ ६६.८८गगनबावडा ९१.६७ ६७.५७शाहूवाडी ८८ ५९भुदरगड ८९. ७४ ६२.२५शिरोळ ९३.२८ ६५.८७हातकणंगले ९२.४३ ६४.०५कागल ९१.४९ ६६.९२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.