कोल्हापूर

Graduate Election: ‘शिक्षक’साठी ८८.६२ टक्के चुरशीने मतदान ;पदवीधर’साठी ६३.८३ टक्के; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद, मंगळवारी होणार फैसला

Teacher Constituency Polling, Kolhapur Voting : पुणे पदवीधर मतदारसंघात ६३.८३ टक्के, तर शिक्षक मतदारसंघात ८८.६२ टक्के मतदान झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मतदानानंतर उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले असून, मंगळवारी मतमोजणी होणार आहे.
Teacher Constituency Records 88.62% Polling While Graduate Constituency Sees 63.83% Turnout in Kolhapur

Teacher Constituency Records 88.62% Polling While Graduate Constituency Sees 63.83% Turnout in Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदानावेळी आज शहरासह जिल्ह्यात चुरस पाहायला मिळाली. दोन्ही मतदारसंघाच्या मिळून २८२ मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच पदवीधर व शिक्षक मतदारांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्या. सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत ‘पदवीधर’मध्ये सुमारे ६३.८३ टक्के व ‘शिक्षक’मध्ये ८८.६२ टक्के मतदान होऊन उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. आता पुणे येथे मंगळवारी (ता. २७) होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांच्या नजरा आहेत.

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