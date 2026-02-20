Pune Kolhapur Highway traffic jam : पुणे–कोल्हापूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी, सांगलीच्या येलूर फाट्याजवळ ट्रक उलटला

Kolhapur Highway Accident News : पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील येलूर (जि. सांगली) येथे मालवाहू ट्रक अचानक उलटल्याने मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या अपघातात जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आली नाही; मात्र एकेरी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला..माहितीनुसार, सांगली येथील येलूर परिसरात मालवाहतूक करणारा ट्रक रस्त्याच्या मधोमध उलटला. सध्या महामार्गावरील काम सुरू असल्याने बाजूने पर्यायी मार्ग काढण्यात आले आहेत आणि काही ठिकाणी एकेरी वाहतूक सुरू आहे. अशा परिस्थितीत ट्रक उलटल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागण्याची शक्यता आहे. काही वाहनचालकांनी धोकादायक पद्धतीने ट्रकच्या बाजूने मार्ग काढत प्रवास सुरू ठेवला..घटना घडून तासभर उलटूनही वाहतूक नियंत्रण विभागाकडून तातडीची हालचाल न झाल्याने नागरिकांत नाराजी व्यक्त होत आहे. वेळेत मदत न पोहोचल्यास वाहतूक कोंडी अधिकच वाढेल, अशी भीती वाहनधारकांनी व्यक्त केली..Mumbai Pune Expressway traffic jam : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी; खंडाळा बोगद्याजवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.दरम्यान, कोल्हापूर–सांगली दरम्यानच्या या महामार्गावर महिनाभरात ही तिसरी घटना असून प्रवाशांना वारंवार फटका बसत आहे. महामार्गावरील सुरू असलेल्या कामांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याची चर्चा स्थानिकांतून होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करून वाहतूक सुरळीत करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.