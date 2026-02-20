कोल्हापूर

Pune Kolhapur Highway traffic jam : पुणे–कोल्हापूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी, सांगलीच्या येलूर फाट्याजवळ ट्रक उलटला

Truck accident near Yelur Phata Sangli : येलूर फाटा (सांगली) येथे ट्रक अपघातामुळे पुणे–कोल्हापूर मार्गावर लांबच लांब वाहनांच्या रांगा. पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन.
Pune Kolhapur road blockage

Pune Kolhapur road blockage

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Highway Accident News : पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील येलूर (जि. सांगली) येथे मालवाहू ट्रक अचानक उलटल्याने मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या अपघातात जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आली नाही; मात्र एकेरी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

Loading content, please wait...
Sangli
traffic Police
Traffic
Truck
Traffic rules
national highway 4
Asian highway
national highway accident
police Sangli
traffice
traffice police
traffic congestion solutions
Bangalore highway traffic disruption
Traffic signal collapse

Related Stories

No stories found.