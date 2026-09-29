Pune MLC Election: शिक्षक, पदवीधर’ची आजपासून रणधुमाळी ;दोन दिवसांत जागा वाटप; सहा ऑक्टोबर अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस

कोल्हापूर, : पुणे पदवीधर व शिक्षक विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी उद्यापासून (ता. २९) सुरू होत आहे. या निवडणुकीसाठी उद्यापासून सहा ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया होईल. पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीसह महायुतीत या दोन्ही मतदारसंघांच्या जागा वाटपाचा तिढा अजून कायम आहे. दोन दिवसांत दोन्हीही आघाड्यांची मुंबईत बैठक होत असून, त्यात यावर शिक्कामोर्तब होईल. .सध्या शिक्षक मतदारसंघातून कोल्हापूरमधून काँग्रेसचे आमदार प्रा. जयंत आसगावकर प्रतिनिधीत्व करत आहेत, तर पदवीधरमधून सांगली जिल्ह्यातून राष्ट्रवादीचे अरुण लाड आमदार आहेत. महाविकास आघाडीत ज्यांची जागा त्याच पक्षाला सोडण्याचा निर्णय जवळपास झाला आहे, त्याची औपचारिक घोषणा बाकी आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघ काँग्रेसला, तर पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला जाण्याची शक्यता आहे..पदवीधरची सहा वर्षांपूर्वीची निवडणूक त्यावेळच्या एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिंकल्याच्या जोरावर या जागेवर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने हक्क सांगितला आहे. त्यांच्याकडून कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप माने यांचे नाव पुढे आहे. त्यांच्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली आहे. पण, आमदार अरुण लाड यांचे पुत्र शरद यांनी ही निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने ही जागा आपल्याला मिळावी, यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत..महायुतीत शिक्षक मतदारसंघाच्या जागेसाठी मोठी रस्सीखेच आहे. सहा वर्षांपूर्वी भाजपने पाठिंबा दिलेले माजी आमदार दत्ता सावंत, कोल्हापुरातील विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे सचिव कौस्तुभ गावडे भाजपकडून इच्छुक आहेत. शिवसेना शिंदे पक्षांकडूनही वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांचे उमेदवारीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.प्रताप माने यांच्या पत्रकावर मुश्रीफांचा फोटो नाहीपदवीधरच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांकडून इच्छुक असलेल्या प्रताप माने यांनी आज प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकावर त्यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न करणारे मंत्री हसन मुश्रीफ यांचाच फोटो गायब आहे. यावर मुश्रीफ म्हणाले, ‘माने यांच्या मनात काय चाललंय हे मला माहीत नाही; पण त्या पत्रकावर स्वर्गीय अजित पवार यांचा फोटो आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.