'आज माझा तर शेवट, तुझा तर शेवट' स्टेटस ठेवून पत्नीचा कोयत्याने खून; एसटी स्टँड परिसरातील घटनेने खळबळ

पेठवडगाव: मोबाईलवर 'आज माझा तर शेवट, तुझा तर शेवट' असा स्टेटस ठेवून पतीने पत्नीवर कोयत्याने सपासप वार करत निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी पाचच्या सुमारास कोल्हापुरातल्या पेठवडगाव येथील एसटी स्टँडच्या पाठीमागील कॉम्प्लेक्ससमोर घडली. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..अमृता दीपक कांबळे (वय ३०) असे मृत महिलेचे नाव असून, संशयित दीपक लाडू कांबळे (वय ३५, रा. सावर्डे) हा घटनेनंतर फरार झाला आहे. दीपक कांबळे व अमृता यांचा आठ वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. काही दिवसांपासून दोघांमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू होता. बुधवारी अमृता या एसटी स्टँडच्या पाठीमागील कॉम्प्लेक्समध्ये एका वकिलाला भेटण्यासाठी आल्या होत्या. त्याचवेळी दीपक तेथे आला. दोघांमध्ये वाद झाल्यानंतर त्याने जवळील कोयत्याने अमृता यांच्यावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या अमृता या रक्ताच्या थारोळ्यात जागीच कोसळल्या..Pune POCSO Case: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला २० वर्षे सश्रम कारावास; पुण्यात अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा कठोर निकाल.घटनास्थळी उपस्थित काही तरुणांनी आरोपीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, "ती माझी पत्नी आहे, तुम्ही यात पडू नका," असे म्हणत त्याने त्यांना दूर सारले आणि तेथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच वडगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गोरख चौधरी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाबाबत सूचना दिल्या. या प्रकरणाची वडगाव पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे..Ramesh Mhatre: महिला डॉक्टरला मारहाण प्रकरणात मोठी अपडेट! नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अखेर अटक; व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची कारवाई .स्टेटस ठेवून केला हल्लाहल्ल्यापूर्वी संशयित दीपक कांबळे याने मोबाईलवर "आज माझा तर शेवट, तुझा तर शेवट" असा स्टेटस ठेवला होता. त्यानंतर त्याने पत्नीवर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा अधिक तपास वडगाव पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.