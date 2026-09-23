Teachers Constituency Election : काँग्रेससमोर जागा राखण्याचे आव्हान; महायुतीत इच्छुकांच्या भाऊगर्दीने चढाओढ

कोल्हापूर,: आतापर्यंतच्या निवडणुकीत वर्चस्व राहिलेल्या आणि राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना त्या जोरावर जिंकलेली पुणे शिक्षक विधान परिषदेची जागा राखण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. काँग्रेसकडून कोल्हापूरचे प्रा. जयंत आसगावकर या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. पण, महायुतीकडूनही या निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू असून, इच्छुकांच्या भाऊगर्दीने महायुतीतच मोठी चढाओढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील हे मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यांच्या जोडीला राष्ट्रवादीकडून मंत्री हसन मुश्रीफ यांची साथ होती. या मतदारसंघातून जिल्ह्यातील इच्छुकांना एकत्र आणून त्यांची मोट बांधण्यात आमदार पाटील यशस्वी झाले. .अन्य इच्छुकांना थांबवून कोल्हापुरातून प्रा. जयंत आसगावकर यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळवून देताना आमदार सतेज पाटील यांनी पक्षाने फक्त उमेदवारी द्यावी, त्यांनाया मतदारसंघाचे यापूर्वीचे आमदार १९६० - प्रा. एन. डी. पाटील त्यानंतर - मुकुंदराव कुलकर्णी त्यानंतर - प्रा. सुरेश पाटील २००२ ते २००८ - गजेंद्र ऐनापुरे - काँग्रेस २००८ ते २०१४ - भगवानराव साळुंखे - काँग्रेस २०१४ ते २०२० - दत्ता सावंत- अपक्ष, शिक्षक संघटना २०२० ते २०२६ - प्रा. जयंत आसगावकर -काँग्रेस.निवडून आणण्याची जबाबदारी माझी राहील, असा दिलेला शब्द खरा करून दाखवला होता. अर्थात त्यांना कोल्हापूरसह या मतदारसंघात समाविष्ट अन्य चार जिल्ह्यांतील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची चांगली साथ मिळाल्याने हा विजय सुकर झाला. सत्तेत असलेल्या महायुतीचा सर्वच निवडणुकीत वरचष्मा राहिला आहे. त्यामुळेच महायुतीतच इच्छुकांची भाऊगर्दी पहायला मिळते. सद्यस्थितीत शिवसेना शिंदे पक्षांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने असलेल्या वैद्यकीय कक्षाचे प्रमख मंगेश चिवटे, भाजपकडून विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे सचिव कौस्तुभ गावडे यांनी जोरदार.तयारी सुरू केली आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार नव्हता. पण, त्यांनी तत्कालीन आमदार दत्ता सावंत यांना पाठिंबा दिला होता. त्या निवडणुकीत जवळपास ३५ उमेदवार रिंगणात होते. पण, खरी लढत ही पाच उमेदवारांत झाली. त्यात प्रा. जयंत आसगावकर यांनी दहा हजारांपेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला. आता पुन्हा एकदा प्रा. आसगावर हेही रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या निवडणुकीतील पराभूत दत्ता सावंत हे भाजपकडून प्रयत्नशील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.